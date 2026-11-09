Descubre los momentos más impactantes del capítulo 8 de A la Deriva: los secretos, las traiciones y las revelaciones que marcarán a sus protagonistas. Ya disponible en atresplayer.

El capítulo 8 de A la Deriva ya está disponible en atresplayer y llega cargado de tensión, secretos y revelaciones que pueden cambiar el rumbo de sus protagonistas. Héctor vuelve a ponerse al frente de la flota de los Parrado mientras mantiene a Lucía aislada y bajo los efectos de una medicación. Además, tendrá que enfrentarse a una de las decisiones más dolorosas de su vida: separarse de su hijo Bruno. Por su parte, Berta descubre una nueva mentira de Villanueva y empieza a sospechar que podría estar relacionado con la misteriosa muerte de su padre. Te contamos las claves principales de este capítulo.

Las claves del capítulo 8 de A la Deriva

1. Héctor vuelve a tomar el control de la flota de los Parrado

Héctor anuncia a los trabajadores que vuelve a estar al frente de la flota de los Parrado debido a una supuesta indisposición de Lucía. La noticia sorprende a las amigas de la joven, que intentan visitarla para comprobar cómo se encuentra.

Sin embargo, Dolores se encarga de impedir cualquier visita. La madre de Héctor asegura que su nuera necesita descansar y que nadie puede verla. Una situación que despierta cada vez más sospechas sobre lo que realmente está ocurriendo en la casa.

2. Lucía permanece aislada y Héctor la mantiene medicada

La realidad es mucho más inquietante de lo que parece. Héctor está medicando a Lucía, que apenas tiene fuerzas para levantarse de la cama. Su aislamiento no es casual: el joven pretende mantenerla bajo su control después de su intento de huida con Tristán.

La situación se vuelve todavía más angustiosa cuando Tristán intenta ponerse en contacto con ella. Héctor le advierte de que, si denuncia lo que está sucediendo, la única perjudicada será Lucía, ya que podrían acusarla de adulterio.

3. Separan a Lucía de su hijo Bruno

El castigo de Héctor a Lucía por el intento de huida con Tristán es todavía más cruel, esta se ve obligada a despedirse de Bruno, su hijo y la persona que más quiere.

4. Vicente confiesa sus sentimientos ante el cura

Mientras tanto, Vicente no consigue liberarse de sus remordimientos. Finalmente, decide confesar ante el cura lo que siente por otra persona.

Después de escucharle, el sacerdote le aconseja que sea sincero con Maca, su esposa, y que le cuente toda la verdad.

5. Fina sufre un grave problema de salud antes de abandonar su casa

Caridad organiza el traslado de Fina a una residencia de monjas. Sin embargo, antes de que la anciana pueda abandonar su hogar, sufre un grave achaque que complica la situación.

6. Berta descubre una nueva mentira de Villanueva

Finalmente Berta descubre que Villanueva no le contó la verdad sobre dónde se encontraba en el momento de la muerte de Ramón. Esta contradicción despierta sus sospechas y abre una posibilidad inquietante: ¿podría Villanueva tener algo que ver con la extraña muerte de su padre?

Berta comienza a sospechar realmente del empresario.

Dónde ver A la deriva en atresplayer

Recuerda que ya tienes disponibles los 8 capítulos emitidos hasta ahora de A la deriva en atresplayer. Cada domingo podrás disfrutar de un nuevo episodio de estreno.