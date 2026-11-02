Repasamos los momentos más impactantes del nuevo episodio de A la Deriva. Disfruta de la nueva entrega en atresplayer donde la supervivencia de los protagonistas pende de un hilo

El miedo a la violencia de Héctor lleva a Lucía a tomar una decisión definitiva: escapar junto a Tristán. Mientras Berta encuentra el apoyo de Maca tras decidir continuar con su embarazo, Vicente y Germán tendrán cada vez más dificultades para ocultar sus sentimientos. Descubre las claves principales de este capítulo que ya tienes disponible en exclusiva en atresplayer.

Lucía acepta escapar con Tristán ante el miedo a Héctor

Después de su enfrentamiento con Tristán, Héctor ha dejado de intentar controlar su carácter violento. Temerosa de lo que pueda llegar a hacer su marido, Lucía decide aceptar la propuesta de Tristán y preparar su huida.

Los dos tendrán que fingir que todo sigue igual mientras organizan los detalles de su escapada. Pero cuando finalmente ponen en marcha el plan, una inesperada sorpresa amenaza con frustrar su libertad.

Héctor y Lucía en A la deriva | Atresmedia

Villanueva amenaza con despedir a Berta por su embarazo

Berta ha tomado una decisión importante: continuará adelante con su embarazo. Cuando Villanueva descubre lo ocurrido, anuncia a su secretaria que tendrá que despedirla en cuanto su estado empiece a ser evidente.

Ante esta situación, Maca decide estar a su lado y apoyar a su amiga. Consciente de lo mucho que siempre ha deseado tener un bebé, le recuerda a su amiga que no estará sola y que podrá contar con ella en todo momento.

Vicente y Germán, cada vez más cerca

Vicente comienza a trabajar en la cantina del puerto para echar una mano a Germán. La convivencia diaria y la cercanía entre ambos hacen que cada vez resulte más complicado disimular lo que sienten realmente entre ellos.

Caridad echa a Paloma y Curro de casa de Fina

Tras descubrir que ha desaparecido el dinero de su tía, Caridad toma una drástica decisión y expulsa a Paloma y Curro de casa de Fina. Una decisión que provoca un profundo disgusto en la mujer.

Dónde ver A la deriva online

Si todavía no has descubierto la serie A la deriva protagonizada por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher, recuerda que ya tienes los primeros 7 capítulos disponibles en exclusiva en atresplayer.