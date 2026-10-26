Repasamos los momentos más impactantes del nuevo episodio de A la Deriva. Disfruta de la nueva entrega en atresplayer donde la supervivencia de los protagonistas pende de un hilo.

Ya tienes disponible en atresplayer el capítulo 6 de A la deriva. Una muerte en extrañas circunstancias vuelve a sacudir Bastuel tras el naufragio. Bruno y Héctor encontraron en la playa un cadáver y no era otro que el de Ramón, lo que genera una gran confusión sobre qué ha podido ocurrir. Berta no se cree las explicaciones sobre el fallecimiento de su padre.

Héctor, acorralado por las dificultades de los Parrado, vuelve a recurrir al contrabando. Los conflictos se multiplican y la tensión termina estallando en un enfrentamiento con Tristán. Repasamos las claves principales de este capítulo.

Berta no cree las versiones sobre la muerte de Ramón

La muerte de Ramón se considera inicialmente un trágico accidente, aunque en el pueblo también circulan rumores sobre un posible suicidio. Ninguna de estas explicaciones convence a Berta, que se resiste a aceptar las versiones sobre lo ocurrido a su padre, sobre todo tras su última conversación.

Héctor recurre al contrabando para salvar a los Parrado

La situación económica de la familia Parrado empeora después de perder el acuerdo comercial con Findaleda. Ante la fragilidad financiera de la empresa familiar, Héctor toma una decisión arriesgada: reactivar sus actividades de contrabando para intentar sanear las cuentas. Esta práctica fue el principal motivo por el que el Minerva acabó naufragando.

Por otro lado, a las dificultades económicas se suman los problemas personales. Tras los enfrentamientos provocados por la pérdida del acuerdo, Dolores descubre que Lucía continúa viéndose a escondidas con Tristán.

Dispuesta a utilizar esa información en su beneficio, Dolores amenaza a su nuera con contárselo todo a Héctor. La revelación podría tener graves consecuencias para Lucía, ya que Héctor podría denunciarla por adulterio.

Héctor chantajea a Germán para proteger sus secretos

Los problemas de Héctor no terminan ahí. Germán le confiesa que siempre ha sabido lo que ocurría en el Minerva, una revelación que pone en peligro su posición.

Para evitar que hable, Héctor recurre al chantaje y amenaza con hacer pública su relación con Vicente.

La situación se complica todavía más cuando Maca organiza una cena sorpresa para reunir a Germán y Vicente. Convencida de que la amistad entre ambos se está enfriando, intenta acercarlos sin sospechar los verdaderos motivos de su distanciamiento.

Paloma sigue buscando el dinero de Fina mientras Caridad hace planes

Mientras los conflictos familiares se intensifican, Paloma continúa sin encontrar el dinero de Fina. La desaparición de esa suma de dinero se convierte en una preocupación cada vez mayor, especialmente cuando Caridad, la sobrina de Fina, empieza a plantearse qué podría hacer con él.

Héctor y Tristán protagonizan un fuerte enfrentamiento

La acumulación de problemas termina pasando factura a Héctor. Entre la crisis económica de los Parrado, las amenazas, los secretos y las tensiones personales, pierde finalmente los nervios y protagoniza un fuerte enfrentamiento con Tristán.

Dónde ver A la deriva

Cada domingo tienes un nuevo capítulo de estreno en atresplayer de A la deriva. Si todavía no has visto la serie puedes acceder ya a los seis primeros episodios.