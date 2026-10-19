Analizamos los detalles clave del nuevo capítulo de A la Deriva y repasamos los momentos más decisivos de la serie de Antena 3.

El capítulo 5 de A la deriva, Lucía se distancia de Héctor y se acerca cada vez más a Tristán, Ramón descubre la verdad sobre el Minerva y sobre la relación entre su hija y Villanueva. Amenaza con denunciar lo ocurrido. Descubre las claves principales del capítulo. Ya lo tienes disponible en atresplayer.

Lucía y Tristán sucumben a sus sentimientos

La relación entre Lucía y Héctor atraviesa uno de sus peores momentos. Asustada por el ataque de ira de su marido, Lucía le pide tiempo y reconoce que necesita alejarse de él. Aunque Héctor acepta su decisión e intenta demostrar que ha cambiado, ella comienza una relación clandestina con Tristán.

La tensión entre ambos se transforma en pasión cuando se quedan encerrados en uno de los barcos mientras trataban de reparar una avería. Incapaces de contener sus sentimientos, Lucía y Tristán se funden en un beso que lo cambia todo. Sin embargo, el incidente provoca un retraso en la entrega del pescado y lleva a Findaleda a cancelar el contrato con los Parrado.

Lucía y Tristán | Atresmedia

Ramón descubre la verdad sobre el Minerva

Las sospechas sobre el naufragio aumentan cuando Mario acusa a Héctor de ocultar información sobre el barco. Tras escuchar las acusaciones de Mario, Ramón empieza a atar cabos y descubre que Héctor nunca le dejó acceder a la bodega.

Tras confrontar a Héctor este reconoce que el Minerva transportaba tabaco de contrabando, aunque asegura que el cargamento se hundió con el barco. Ramón no queda convencido: sospecha que el exceso de carga pudo provocar el naufragio y responsabiliza a Héctor de las muertes.

Decidido a llegar hasta el final, Ramón anuncia que denunciará lo ocurrido. Una decisión que amenaza con sacar a la luz los secretos que rodean al Minerva.

Berta confiesa su embarazo y descubre las mentiras de Villanueva

Berta atraviesa un momento decisivo al descubrir que Villanueva no tiene intención de abandonar a su esposa para estar con ella y le ha mentido sobre las cuentas de la empresa. El empresario incluso le plantea la posibilidad de abortar, una propuesta que Berta rechaza inicialmente.

Finalmente, confiesa a sus amigas que está embarazada y, más tarde, le cuenta la verdad a su padre. Lejos de darle la espalda, él le promete que afrontarán juntos el futuro del bebé. Mientras tanto, Ramón se enfrenta a Villanueva y le advierte de que tendrá que asumir las consecuencias si Berta decide seguir adelante con el embarazo.

Vicente intenta salvar su relación con Maca

Vicente se siente culpable por sus sentimientos hacia Germán y por el sufrimiento de Maca, que está profundamente afectada por no poder tener hijos.

Aunque le asegura a Maca que quiere centrarse en su relación, Vicente se despide de Germán y le pide que deje de esperarlo. Ambos comparten un abrazo y un beso de despedida, en un intento de cerrar una historia que sigue condicionando sus vidas.

Vicente y Germán | Atresmedia

Curro lucha por recuperar la confianza de Paloma

Paloma está desesperada por encontrar el dinero del seguro y empieza a desconfiar de Curro. Aunque intenta echarlo de casa, Fina interviene para evitar que su nieto "Sergio" vuelva a marcharse y ofrece incluso su pensión para ayudar a la familia.

Curro insiste en que no ha robado el dinero y asegura que, si tiene que irse, trabajará para devolver hasta la última peseta. Su deseo es quedarse junto a Paloma y demostrarle que puede confiar en él.

Un cadáver aparece en la playa

Héctor busca recuperar la confianza de su familia y se lleva a su hijo a navegar. Pero la salida termina de forma inesperada. En la playa, ambos descubren un cadáver, un hallazgo que abre nuevas incógnitas y amenaza con cambiar el rumbo de la historia de A la deriva.

Recuerda que ya puedes ver los primeros 5 capítulos de A la deriva en atresplayer.