La verdad empieza a salir a la luz y los secretos del pasado ya no se pueden ocultar en el nuevo episodios de la serie de Antena 3. Descubre el análisis completo de la entrega y vívela en atresplayer.

Lucía se ve obligada a retomar su vida matrimonial con Héctor en el capítulo 4 de A la deriva, que ya tienes disponible en atresplayer. Aunque el recuerdo de la violencia que sufrió en el pasado sigue muy presente. Lucía no tiene más opción que darle una nueva oportunidad a su marido. Mientras tanto, Tristán intenta olvidarse de ella refugiándose en una caseta de la playa y acercándose a Ariadna, una trabajadora de la caja rural de Bastuel. Te contamos las claves principales de este capítulo:

Lucía descubre que Héctor no ha cambiado

Lucía intenta recuperar la normalidad junto a Héctor, pero la convivencia vuelve a poner de manifiesto el pasado violento de su marido. La situación se complica cuando la presión lleva a Héctor a mostrar de nuevo su carácter agresivo, para desesperación de Lucía, que comprueba que la violencia sigue formando parte de su comportamiento.

Mientras tanto, Tristán trata de alejarse de Lucía y rehacer su vida. Instalado en una caseta junto a la playa, encuentra compañía en Ariadna, una oficinista de la caja rural de Bastuel.

Maca confiesa que no puede tener hijos

Maca le confiesa que no puede tener hijos y Vicente decide volcarse en cuidarla y acompañarla.

Esta nueva situación hace que Vicente se aleje de los intentos de Germán por retomar sus encuentros a escondidas, complicando todavía más sus relaciones.

Berta oculta quién es el padre de su bebé

Ramón descubre accidentalmente que su hija Berta está embarazada, sin embargo, Berta no quiere decirle quién es el padre del bebé, ya que sabe que si su padre descubre que es de Villanueva las consecuencias pueden ser nefastas. El secreto amenaza con provocar más tensión entre padre e hija.

Paloma empieza a mirar a Curro con otros ojos

Por su parte, Paloma descubre nuevas facetas de Curro que hacen que empiece a verlo de una manera diferente. Sin embargo, el acercamiento da un giro cuando Paloma descubre que ha desaparecido el dinero que Fina guarda en casa.

La desaparición del dinero pone en duda las verdaderas intenciones de Curro y cambia la percepción que Paloma tenía de él.

La investigación del naufragio del Minerva pone en peligro a los Parrado

La denuncia de Mario provoca que la autoridad portuaria comience a investigar la flota de los Parrado. La investigación amenaza con poner en riesgo el acuerdo comercial con Findaleda.

Además, Dolores empieza a sospechar que su hijo podría estar ocultando algo relacionado con el naufragio del Minerva. Las dudas sobre lo ocurrido aumentan y la presión sobre la familia Parrado crece.

La presión hace que Héctor vuelva a mostrar su lado violento y Lucía descubre que su marido no ha cambiado.

Ya tienes disponibles los primeros cuatro capítulos de A la deriva en atresplayer