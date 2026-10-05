El romance oculto sale a la luz en la entrega más convulsa de la serie hasta ahora, mientras las mentiras del naufragio amenazan con destruirlo todo. Míralo ya en atresplayer.

El capítulo 3 de A la deriva sigue elevando la tensión de la historia y deja al descubierto algunos de los secretos que sus protagonistas llevan tiempo intentando ocultar. Las consecuencias del naufragio del Minerva siguen marcando el presente, mientras las relaciones entre los personajes se complican cada vez más.

Sale a la luz el beso entre Lucía y Tristán, que finalmente llega hasta Dolores. Al mismo tiempo, Mario continúa investigando qué ocurrió realmente en el Minerva y empieza a encontrar pruebas que podrían poner a Héctor contra las cuerdas. Ya puedes ver el capítulo 3 de A la deriva en atresplayer. Te contamos las claves principales del capítulo:

Tristán confronta a Héctor por Lucía

Tristán se enfrenta a Héctor por la violencia que ha ejercido contra Lucía. Cuando Héctor le pregunta qué le ha contado ella, Tristán deja claro que no necesita que Lucía le haya confesado nada: su reacción al reencontrarse con su marido lo dice todo.

La mujer que estaba de luto por su marido pasó, según Tristán, a estar aterrorizada con su regreso.

Héctor intenta tranquilizar a su viejo amigo y asegura que el naufragio le hizo reflexionar sobre su familia. Ahora, afirma, solo quiere que Lucía sea feliz y llega a prometer que la dejará marchar antes que hacerle daño.

Sin embargo, sus palabras contrastan con uno de los momentos más inquietantes del capítulo ya que Héctor parece seguir ocultando su lado más violento.

El oscuro secreto de Héctor en el Minerva

Un flashback del Minerva muestra a Héctor enfrentándose a uno de los marineros. El hombre intenta averiguar hacia dónde se dirigen y acusa al capitán de estar poniendo en peligro a toda la tripulación.

La escena termina de forma estremecedora: aparecen las manos ensangrentadas de Héctor y, poco después, se ve cómo el capitán arroja el cuerpo por la borda.

Una nueva pieza del pasado que hace crecer las dudas sobre qué ocurrió realmente durante el naufragio.

El beso secreto de Lucía y Tristán sale a la luz

Bruno descubrió a su madre, Lucía, besándose con Tristán en el jardín.

Después de una salida de tono de Bruno con su madre que acaba en castigo, el joven acaba confesándole a su abuela Dolores que Lucía es una mentirosa porque la vio junto a Tristán.

Dolores no tarda en enfrentarse a Tristán. Él decide proteger a Lucía y asumir toda la responsabilidad por lo ocurrido, pero Dolores no se lo perdona y lo echa de casa.

Cuando Lucía se enfrenta a Dolores, mantiene la versión de Tristán. Dolores le recuerda entonces que el adulterio es un delito y ambas deciden ocultar lo sucedido a Héctor por el bien de la familia y de Bruno.

Lucía termina sintiéndose obligada a intentar salvar su matrimonio. Así se lo hace saber a Tristán, a quien pide que pase página y continúe con su vida.

Una decisión que puede cambiar por completo el futuro de ambos.

Vicente y Germán no consiguen olvidar lo ocurrido en la isla

La relación entre Vicente y Germán también atraviesa un momento decisivo. Después de estar a punto de besarse, ambos hablan sobre lo que ocurrió entre ellos durante su estancia en la isla tras el naufragio.

Los dos habían decidido dejar atrás aquella relación cuando regresaron a tierra, pero Germán reconoce que no ha conseguido olvidarla. Vicente, sin embargo, asegura que solo quiere construir su futuro junto a su mujer, Macarena.

Paralelamente, Macarena acude al médico con la intención de recibir vitaminas que le ayuden a quedarse embarazada después de mantener finalmente relaciones con Vicente.

Sin embargo, la consulta termina con una noticia devastadora: aunque está sana, tiene un problema en los ovarios que le impide engendrar.

Mario sigue investigando qué ocurrió en el Minerva

Mario no está dispuesto a abandonar sus sospechas. Después de encontrar nuevas pistas, se enfrenta a Héctor porque ha descubierto que la bodega del Minerva era más grande de lo que todo el mundo pensaba.

Mario está convencido de que algo ocurrió en el barco y que la versión oficial del naufragio no cuenta toda la verdad.

Héctor, cada vez más preocupado por sus investigaciones, se reúne con Curro y le advierte de que tienen que detener a Mario como sea.

La investigación de Mario amenaza así con sacar a la luz el oscuro secreto que Héctor intenta mantener oculto.

Dolores y Lucía intentan salvar el negocio familiar

Por otro lado, Findaleda presiona a Dolores para cerrar el trato y exige unas cifras similares a las que ofrece su gran rival, Villanueva.

Lucía ve una oportunidad para convencer al cliente a través de su hermana copropietaria de la empresa y alude al ninguneo que suelen sufrir las mujeres en los negocios por parte de los hombres. Finalmente, esta decide dar una oportunidad a Dolores y Lucía y propone firmar un precontrato temporal.

Una pequeña victoria que puede resultar fundamental para el futuro de la familia, aunque ninguna se fía de lo que puede hacer Villanueva.

Si todavía no has visto la serie, recuerda que ya tienes los tres primeros capítulos disponibles en atresplayer.