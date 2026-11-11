Disfruta de la entrevista de Mafalda González a la sexta eliminada de Drag Race España.

Liak ha sido la reina que ha visitado esta semana Reina, reina y reina tras su eliminación en el séptimo programa de Drag Race España en el maxireto de improvisación.

En la entrevista, la reina murciana ha hablado sobre el último reto y el roce con Maitetxu Mia, el Snatch Game con Maluma y mucho más que no te puedes perder en este nuevo programa.

Además, ha definido su paso por el programa como "caótico", ya que, según ha explicado, el haber estado la primera semana en el bottom le descolocó.

Disfruta de Reina, reina y reina y, además, del séptimo programa de Drag Race España, ya disponible en atresplayer.