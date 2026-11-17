Fue uno de los rostros conocidos que ayudaron económicamente a Paco Sanz, el hombre que aseguraba padecer más de 2.000 tumores. En el segundo capítulo de Timadores, el presentador recuerda cómo conoció su historia a través de Twitter.

A veces, una simple interacción en redes sociales puede ser el comienzo de una historia que nadie espera. Eso es precisamente lo que le ocurrió a Dani Mateo con Paco Sanz, conocido como 'el hombre de los 2.000 tumores'.

En el segundo capítulo de Timadores, contamos con el testimonio de varias personas que cayeron en la trampa de Paco Sanz. Uno de ellos es Dani Mateo recuerda cómo conoció el caso a través de X, la antigua Twitter. Todo comenzó cuando vio una publicación de Paco Sanz contando su situación y decidió darle difusión con un retuit. Un gesto aparentemente sencillo que terminó abriendo la puerta a un contacto mucho más directo.

De un retuit a una transferencia

Después de aquella interacción, Paco Sanz contactó con Dani Mateo por mensaje privado. A partir de ahí, le explicó su situación personal y la supuesta necesidad de conseguir dinero para poder recibir tratamiento. La conversación fue avanzando de una manera aparentemente natural, hasta que el presentador decidió realizarle una transferencia.

Lo que más llama la atención de su testimonio es precisamente cómo se desarrolló todo. No hubo una gran estrategia de captación que resultara evidente ni una petición que pareciera especialmente sospechosa desde el primer momento. Todo surgió de una interacción cotidiana en redes sociales y fue avanzando de forma muy orgánica.

Así fue como Paco Sanz consiguió acercarse a Dani Mateo y convencerle para que colaborase económicamente con su causa. Una experiencia que demuestra cómo el estafador utilizaba las redes sociales para construir relaciones de confianza y convertir la solidaridad de otras personas en una oportunidad para conseguir dinero.

Una estafa que también engañó a otros famosos

Dani Mateo no fue el único rostro conocido que confió en la historia de Paco Sanz. El estafador consiguió que numerosos personajes públicos se implicaran en su supuesta lucha contra la enfermedad, ya fuera mediante donaciones económicas o dando difusión a su situación.

Entre los nombres que aparecen vinculados a este caso se encuentran artistas, presentadores y humoristas como José Mota, Santi Rodríguez o Auron, entre otros. La repercusión que alcanzó la historia demuestra hasta qué punto Sanz consiguió aprovechar la visibilidad y la confianza que le proporcionaban estas colaboraciones para llegar a más personas.

Disfruta ya en atresplayer del segundo capítulo de Timadores, una nueva entrega que confirma que en ocasiones, las estafas comienzan de la forma más inesperada.