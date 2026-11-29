El creador de contenido Dani Campos (@danicb4) protagoniza el cuarto capítulo de STOP SCROLL, el formato de atresplayer que propone planes sin móvil: una tarde sin pantallas, mucha conversación y el test STOP SCROLL incluido.

STOP SCROLL estrena este jueves su cuarto capítulo con Dani Campos como invitado. El creador de contenido aparca el móvil para vivir un plan como los de antes: sin stories, sin notificaciones y sin nada que grabar más allá del momento.

Dani Campos, sin filtros y sin móvil

Durante el capítulo, Dani Campos se abre en una conversación sincera sobre las redes sociales, lo que no se ve detrás de la cámara y quién es cuando nadie le está grabando. Además, se enfrenta al test STOP SCROLL, una de las señas de identidad del formato.

¿Qué es STOP SCROLL?

STOP SCROLL es un formato original de atresplayer que propone algo cada vez más difícil: dejar el móvil. En cada episodio, un creador de contenido comparte con el equipo un plan de los de toda la vida mientras charla sin algoritmos de por medio.

Todos los capítulos de STOP SCROLL

Por el programa ya han pasado El Balcón de la Calle Pez, Mongueritos y Una Chica Cósmica, la astrofísica que cambió las estrellas por los pinceles en Pinta en Copas. Cada jueves llega un nuevo capítulo.

Dónde ver el capítulo de Dani Campos en STOP SCROLL

El capítulo de STOP SCROLL con Dani Campos ya está disponible en atresplayer.