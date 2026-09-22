No te pierdas uno de las telenovelas clásicas protagonizadas por Mario Cimarro. Ya puedes disfrutar de El cuerpo del deseo gratis y en abierto en atresplayer.

Ya tienes disponible al completo, en abierto y gratis, la telenovela El cuerpo del deseo. Convertido ya en un clásico inolvidable del género, esta historia protagonizada por Mario Cimarro, Lorena Rojas y la colaboración de Andrés García fue un auténtico fenómeno global que llego a conquistar más de 100 países.

Si todavía no has tenido la oportunidad de verla o simplemente quieres volver a recordarla ya puedes hacerlo a través de atresplayer.

El cuerpo del deseo, una trama explosiva

Esta historia comienza con Pedro José Donoso (Andrés García), un hombre rico que con 67 años la vida no le ha podido ir mejor. Tiene fortuna una mujer joven y atractiva que lo ama Isabel Arroyo (Lorena Rojas) y que él considera el amor de su vida. Sin embargo, tras sufrir un ataque al acorazón muere súbitamente, al mismo tiempo lo hace también un joven campesino, Salvador Cerinza (Mario Cimarro). Pedro José se niega a aceptar su destino y, de alguna manera, consigue regresar a la vida en el cuerpo del joven Salvador.

Tras revivir, Pedro (en el cuerpo de Salvador), trata de volver a su vida, sin embargo, lamentablemente descubre que no era tan querido en su entorno como el pensaba, su propia y amada mujer Isabel le engañaba con uno de sus empleados más fieles.

Ante esta nueva perspectiva y aprovechando su nueva identidad decide vengarse y desenmascarar a los que le traicionaron en su vida anterior.

Razones para no perderse El cuerpo del deseo

El cuerpo del deseo reúne muchos de los elementos que han convertido a las grandes telenovelas en auténticos fenómenos televisivos. Estos son algunos de los motivos para volver a disfrutar de la serie.

Una historia que engancha desde el primer capítulo: Mezcla varios géneros, misterio, romance, thriller e incluso fantasía sobrenatural pero todo muy bien integrado en la trama que hace que el espectador se adentre en la historia.

Un triángulo amoroso lleno de confictos: Cómo buena telenovela el romance no puede faltar y en esta ocasión viene de un poderoso triángulo amoroso entre Salvador, Isabel (la viuda de Pedro Donoso) y Ángela la prima de buen corazón de Isabel.

Personajes secundarios potentes: Además de sus protagonistas, una de las claves de la historia son los importantes roles secundarios que le dan profundidad y tensión a la trama principal.

Mario Cimarro y Lorena Rojas, dos rostros inolvidables: Uno de los grandes atractivos de la telenovela es su reparto. Mario Cimarro se pone en la piel de Salvador, mientras que Lorena Rojas interpreta a Isabel. Cimarro, sigue conquistando a los espectadores actualmente con sus nuevos proyectos y Lorena Rojas, quién lamentablemente falleció en 2015 debido a un cáncer, aunque dejó un buen legado con sus interpretaciones y sigue siendo una de las actrices más queridas y recordadas por sus seguidores.

No esperes más y aprovecha ahora que tienes disponible El cuerpo del deseo gratis y en abierto en atresplayer para verla. ¡No te la pierdas!