El cuerpo del deseo, en abierto y gratis desde el primer capítulo en atresplayer
No te pierdas uno de las telenovelas clásicas protagonizadas por Mario Cimarro. Ya puedes disfrutar de El cuerpo del deseo gratis y en abierto en atresplayer.
No te pierdas uno de las telenovelas clásicas protagonizadas por Mario Cimarro. Ya puedes disfrutar de El cuerpo del deseo gratis y en abierto en atresplayer.
Ya tienes disponible al completo, en abierto y gratis, la telenovela El cuerpo del deseo. Convertido ya en un clásico inolvidable del género, esta historia protagonizada por Mario Cimarro, Lorena Rojas y la colaboración de Andrés García fue un auténtico fenómeno global que llego a conquistar más de 100 países.
Si todavía no has tenido la oportunidad de verla o simplemente quieres volver a recordarla ya puedes hacerlo a través de atresplayer.
Esta historia comienza con Pedro José Donoso (Andrés García), un hombre rico que con 67 años la vida no le ha podido ir mejor. Tiene fortuna una mujer joven y atractiva que lo ama Isabel Arroyo (Lorena Rojas) y que él considera el amor de su vida. Sin embargo, tras sufrir un ataque al acorazón muere súbitamente, al mismo tiempo lo hace también un joven campesino, Salvador Cerinza (Mario Cimarro). Pedro José se niega a aceptar su destino y, de alguna manera, consigue regresar a la vida en el cuerpo del joven Salvador.
Tras revivir, Pedro (en el cuerpo de Salvador), trata de volver a su vida, sin embargo, lamentablemente descubre que no era tan querido en su entorno como el pensaba, su propia y amada mujer Isabel le engañaba con uno de sus empleados más fieles.
Ante esta nueva perspectiva y aprovechando su nueva identidad decide vengarse y desenmascarar a los que le traicionaron en su vida anterior.
El cuerpo del deseo reúne muchos de los elementos que han convertido a las grandes telenovelas en auténticos fenómenos televisivos. Estos son algunos de los motivos para volver a disfrutar de la serie.
No esperes más y aprovecha ahora que tienes disponible El cuerpo del deseo gratis y en abierto en atresplayer para verla. ¡No te la pierdas!