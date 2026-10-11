Las reinas han tenido que adivinar cuánto ha pagado la invitada por unos artículos únicos.

En el minireto de esta semana en Drag Race España hemos tenido una visita muy especial: ¡La yaya Mari Carmen! Ella es una gran fan del programa, y nos ha venido a presentar su colección de objetos muy preciados de reinas de otras temporadas de Drag Race España.

Con ella en el taller, hemos retado a las reinas a adivinar a qué precio le han vendido sus compañeras los objetos a la yaya. La que más se acerque a la cifra exacta, sin pasarse, avanzará hasta la final y, si alguna se pasa, ganará la ronda la que menos se haya pasado.

Estos objetos han sido el supuesto mantón de Lola Flores de la abuela de Jota Carajota, la cortina con la que Nori se hizo un vestido o el famoso cinturón del icónico reveal de Pitita.

¿Quieres saber cuánto ha costado? No te pierdas el minireto en el vídeo y el tercer programa de la sexta temporada de Drag Race España, al completo en atresplayer.