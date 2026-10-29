La Mesa dedica un programa especial al accidente ferroviario ocurrido entre los trenes AVE e Iryo en la línea Madrid-Sevilla, a la altura de Urda en Toledo, con testimonios de los supervivientes, expertos y las posibles consecuencias políticas. Ya disponible en atresplayer.

España se despertaba el 28 de octubre de 2026 con una horrible noticia. Sobre las 9 de la mañana dos trenes chocaban en un terrible accidente. Un tren AVE embestía por detrás a un tren Iryo que se encontraba detenido la altura de Urda en Toledo. El segundo accidente ferroviario grave en lo que llevamos de año. Ante esta situación sinigual Cristina Pardo se ha puesto al frente de un programa especial de La Mesa donde ha reunido a supervivientes del siniestro, expertos ferroviarios y analistas políticos para analizar lo ocurrido, conocer los testimonios de quienes vivieron el choque y abordar las posibles responsabilidades. Ya puedes volver a ver el programa completo en atresplayer.

Los supervivientes del accidente de Urda relatan cómo vivieron el choque

Tras arrancar el programa con una conexión especial con Carlos Alsina que se encuentra en Urda cubriendo las últimas actualizaciones y conmovía contando lo que había vivido durante esa jornada. La Mesa recibía a dos de los supervivientes del propio accidente de tren. Tangui Binnier, que viajaba en el tren Iryo, y Miguel Ángel Pérez Laguna, pasajero del AVE. Ambos relataron cómo sintieron el impacto y qué ocurrió durante los momentos posteriores al accidente.

¿Qué pudo provocar el accidente ferroviario de Urda?

El programa también abordó las posibles causas del siniestro y la necesidad de esclarecer cómo se produjo. Para ello, Cristina Pardo contó con Rafael Escudero, presidente del Sindicato Ferroviario, Jesús Contreras, representante de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y Vicente Vallés, periodista de Antena 3.

La Mesa fue analizando los hechos de cómo se produjo el accidente apuntando a que se produjeron una serie de "fallos en cascada". Rafael Escudero defendió que un accidente de estas características no debía explicarse únicamente como un posible error humano y apuntó a la necesidad de revisar el modelo ferroviario actual.

Posteriormente se unió a La Mesa El cirujano reconstructivo Pedro Cavadas. Aunque su visita estaba prevista inicialmente para conversar sobre otros asuntos, su experiencia en el tratamiento de lesiones llevó al espacio a contar con su presencia para conocer su punto de vista por la gravedad del accidente.

Las consecuencias políticas del accidente y las responsabilidades

La Mesa también analizó las posibles repercusiones políticas del siniestro, entre ellas la posible dimisión o el cese del ministro de Transportes, Óscar Puente, y el impacto que la tragedia podría tener en el escenario político ante las próximas elecciones, previstas para el 29 de noviembre.

Para abordar esta cuestión, se incorporó a la conversación la exsenadora Susana Díaz, que defendió la necesidad de priorizar a las víctimas y a las personas afectadas, esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades "caiga quién caiga". El objetivo, señaló, debe ser recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema ferroviario español.

Carlos Alsina, por su parte, destacó desde Urda antes de finalizar su participación en el programa que el accidente alteraba por completo el panorama político.

Se sumaron además al debate Ramón Espinar, analista político, y Pablo Montesinos, periodista de Artículo 14, para profundizar en las implicaciones políticas de la tragedia.

Si no quieres perderte todos los detalles que se han debatido en este programa especial de La Mesa sobre el accidente ferroviario ya lo tienes disponible al completo en atresplayer.