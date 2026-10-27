Repasamos en exclusiva en atresplayer los casos más destacados de la apuesta true crime de MEGA: El asesino de la baraja, El asesinato del presidente José Canalejas, el depredador de Castellón, el asesino del juego de rol o el Dioni.

El asesino de la baraja, Manuel Blanco Romasanta, el depredador de Castellón, el asesino del juego de rol y el caso del Dioni son los protagonistas de Crímenes que cambiaron la historia, la serie de investigación true crime de MEGA que puedes ver en exclusiva en atresplayer.

España ha sido escenario de crímenes que han conmocionado a la sociedad y dejado una profunda huella en la memoria colectiva. Casos como el de Asunta, el crimen de Pioz o el de Maje, la asesina de Patraix han vuelto a despertar el interés por la investigación criminal y las historias reales que se esconden detrás de algunos de los sucesos más impactantes. Estos documentales también los tienes disponibles en atresplayer.

Pero mucho antes de estos casos, otros crímenes ya habían marcado un antes y un después en la historia de España. Desde el asesino de la baraja hasta el asesinato del presidente del Gobierno José Canalejas, pasando por el "Hombre lobo" Manuel Blanco Romasanta, el asesino del juego de rol o el mediático caso del Dioni, sus historias permiten comprender cómo han evolucionado la investigación policial, la criminología y como lo ha recibido la sociedad.

Crímenes que cambiaron la historia, repasa estos sucesos a través de testimonios, investigaciones y nuevos estudios sobre algunos de los casos más conocidos de nuestro país. Cada programa analiza las líneas de investigación, las circunstancias de los hechos y las consecuencias que tuvieron.

Si te interesan los documentales de crímenes reales y las investigaciones que marcaron una época, puedes descubrir estos programas en exclusiva en atresplayer.

El asesino de la baraja: el naipe que desconcertó a los investigadores

El caso del asesino de la baraja se convirtió en uno de los sucesos criminales más conocidos de España. Su firma, un naipe que aparecía relacionado con los crímenes, alimentó la inquietud social y dio una enorme repercusión mediática a la investigación.

Este programa reconstruye la operación policial para identificar y detener al responsable, con especial atención al trabajo de la Guardia Civil y a las pistas que permitieron estrechar el cerco.

Romasanta, el 'hombre lobo' gallego: el misterio de Manuel Blanco Romasanta

Manuel Blanco Romasanta es una de las figuras más inquietantes de la historia criminal española. Conocido popularmente como el 'hombre lobo' gallego, fue juzgado en el siglo XIX por varios asesinatos y su historia ha generado numerosas investigaciones y debates. Es considerado el primer asesino en serie español.

El programa profundiza en las preguntas que todavía rodean su caso y en el interés que despierta entre los especialistas.

El depredador de Castellón: así fue la investigación para capturarlo

La investigación del conocido como depredador de Castellón ocupa otro de los capítulos del programa. Esta entrega se adentra en el trabajo policial que permitió avanzar en la operación de captura y reconstruye algunos de los momentos decisivos a través del testimonio de una agente infiltrada.

El análisis se completa con las aportaciones de especialistas en criminología y perfilación criminal, David Canter y Vicente Garrido.

El asesino del juego de rol: un crimen que conmocionó a España

El crimen del juego de rol causó una gran conmoción en España por las circunstancias que rodearon el asesinato y por el debate que generó sobre la motivación del asesinato.

Javier Rosado Calvo, asesinó a Carlos Moreno, un hombre de 52 años que esperaba el autobús, siguiendo las reglas de un juego de rol que él mismo había inventado. En esta entrega, el narrador es el hijo de la víctima que recuerda, años después, sus sentimientos al enfrentarse al diario detallado del asesino que explica cómo se cometió el crimen.

El asesinato de José Canalejas: el crimen que cambió la seguridad en España

El 12 de noviembre de 1912, el presidente del Gobierno José Canalejas fue asesinado a tiros en la Puerta del Sol de Madrid por el anarquista Manuel Pardiñas. El magnicidio tuvo una enorme repercusión política y puso de manifiesto los desafíos de seguridad a los que se enfrentaban las autoridades de la época.

La serie examina las circunstancias del atentado, los motivos del autor y las consecuencias que tuvo para la organización de la seguridad pública. A través de documentos y testimonios, entre ellos los de un descendiente de Canalejas.

El caso del Dioni: el robo que se convirtió en un fenómeno mediático

El caso de Dionisio Rodríguez Martín, conocido popularmente como el Dioni, se convirtió en uno de los episodios más mediáticos de la crónica de sucesos española. El robo de un furgón blindado en 1989, la huida a Brasil y las posteriores repercusiones judiciales hicieron de su historia un fenómeno de lo más conocido.

En este capítulo, su abogado de entonces recuerda algunos aspectos de la defensa y las conversaciones relacionadas con el caso. El propio Dioni ofrece su versión de los acontecimientos y de su experiencia en prisión en Brasil.