Vanessa Artiles ha sido la reina eliminada en el sexto programa de Drag Race España en el que hemos disfrutado del primer musical de género chueco de la franquicia: ¡El ladrillo de oro!

La reina ha visitado a Ana Locking en Tras la carrera para hablar de cómo ha sido su paso por el concurso, la brujería y sus poderes y muchas cosas más que puedes ver ya al completo en atresplayer.

Disfruta no solo de la entrevista posterior al programa, sino también del sexto episodio completo, ya disponible en atresplayer.