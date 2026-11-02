Ana Locking ha entrevistado a la reina eliminada del sexto programa de Drag Race España.

Vanessa Artiles ha sido la reina eliminada en el sexto programa de Drag Race España en el que hemos disfrutado del primer musical de género chueco de la franquicia: ¡El ladrillo de oro!

La reina ha visitado a Ana Locking en Tras la carrera para hablar de cómo ha sido su paso por el concurso, la brujería y sus poderes y muchas cosas más que puedes ver ya al completo en atresplayer.

Disfruta no solo de la entrevista posterior al programa, sino también del sexto episodio completo, ya disponible en atresplayer.