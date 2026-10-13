Accede al catálogo completo en atresplayer del melodrama protagonizado por Gökhan Alkan y Yağmur Tanrısevsin para disfrutar del maratón definitivo.

Tras su reciente paso por Nova, ya tienes disponible al completo y en español en atresplayer la telenovela turca Corazón herido. La ficción protagonizada por Gökhan Alkan y Yağmur Tanrısevsin narra la historia de un hombre traicionado por las personas que más ama. La serie combina amor, traición y venganza en una historia marcada por un descubrimiento que cambia el destino de sus protagonistas.

Si quieres disfrutar de todos sus episodios, desde atresplayer puedes acceder a la serie y revivir la historia de Ferit, un hombre que ve cómo su vida se desmorona justo antes de casarse con la mujer que ama.

Así es Corazón herido: una traición que lo cambia todo

Ferit, Yaman y Hande han sido amigos desde la infancia y han crecido juntos en Antioquía. Ferit es un joven honesto y atractivo, heredero de una de las familias más adineradas de la ciudad. Está a punto de casarse con Hande, su gran amor, en una boda impulsada también por los deseos de sus respectivas familias.

Sin embargo, la felicidad de Ferit se derrumba cuando descubre a Hande besándose con Yaman en un granero, apenas tres días antes de la boda. La traición de las dos personas más importantes de su vida lo deja destrozado y lo lleva a abandonar la mansión familiar sin dar explicaciones.

Tiempo después, Ferit vive en Estambul, todavía marcado por lo sucedido. Allí conoce a Ayşe después de atropellar accidentalmente a un perro. Ella se apresura a ayudar al animal y acompaña a Ferit al veterinario. Al percibir su desesperación, lo invita a tomar un café en el establecimiento donde trabaja como camarera.

El encuentro supone un punto de inflexión para Ferit, que empieza a plantearse cómo recuperar el control de su vida y dejar atrás el futuro que otros habían diseñado para él.

Un matrimonio falso para ejecutar su venganza

Decidido a regresar a Antioquía y hacerse cargo de los negocios familiares, Ferit pone en marcha un plan para enfrentarse a Yaman y Hande. Para llevarlo a cabo, propone a Ayşe un matrimonio de conveniencia a cambio de una cantidad de dinero.

El acuerdo establece que ambos permanecerán casados durante un máximo de seis meses. Una vez cumplido ese plazo, podrán seguir caminos separados, sin compromisos ni ataduras.

Pero lo que comienza como un pacto interesado amenaza con complicarse a medida que Ferit y Ayşe se adentran en una nueva vida juntos. ¿Conseguirá Ferit vengarse de quienes lo traicionaron? ¿Qué ocurrirá cuando sus sentimientos entren en conflicto con su plan? ¿Y cómo reaccionarán Hande, Yaman y la familia de Ferit ante su regreso?

Si quieres descubrirlo ya puedes verla en atresplayer.