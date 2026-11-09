Nuestra chica danesa favorita vuelve a casa sirviendo rostro y con el shade por las nubes. Nix se sienta en el sofá de Samantha Ballentines con muchas ganas de criticar todo lo que haga falta y comentar el reto de improvisación de la sexta temporada de Drag Race España.

Aunque Nix viva en Copenhague, nuestra reina marciana sigue manteniendo el hobby favorito de los españoles: ¡el critiqueo! Y para ello se ha traído al Sí lo digo su abanico XXL con la palabra SHADE escrita bien grande. Porque aquí se viene a lo que se viene. Y es que, como bien intuye nuestra invitada nada más darle al play… "¡Hoy va a haber lío!"

El rostro de la quinta edición le lleva a Samantha un regalo ‘envenenado’: un dulce típico nórdico que, según Nix, tiene una teoría detrás: “A las inmigrantes no nos gusta” pero parece ser que Samantha tiene ADN danés porque a ella le ha encantado. ¡Nuestra host es toda una caja de sorpresas!

Nix ha estado a punto de cambiarse su nombre drag al ver que no tenía ninguna opción de aparecer en el minireto de esta semana. Una prueba en la que el cameo estrella de la franquicia no podía faltar. ¿Tendrá Puppi Poisson un contrato con cadena? Ballentines tiene la respuesta.

La lucha entre Liak y Maitetxu Mía, más conocidas como Like y Maite para los fans de Ballentines, deja alucinadrags a nuestras reinas, que no paran de sacar el irónico abanico durante todo el programa. Confirmamos que la calidad del accesorio es premium.

Y justo antes de comentar el reto de improvisación, Ballentines abre el baúl de los recuerdos y Nix sólo puede decir una cosa, directamente a su cámara: “A veces, las guapas tienen que hacer de feas”.

Nix no se va de vacío. Ha logrado que uno de los cinco Sí lo digo que ha repartido una Ballentines muy generosa … ¡haya sido para ella! Toda una drag marciana, criticona y divertidísima que no ha dejado de aplaudir el salseo que nos ha dejado el sexto programa de Drag Race España.

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