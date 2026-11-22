La recta final del concurso ya ha llegado y ya conocemos a las finalistas. ¡Disfruta del programa en atresplayer!

Tras una semifinal de infarto, ya conocemos a las cuatro reinas que lucharán por la corona en la final de la sexta temporada de Drag Race España: Alma DeSoul, Buba Anorex, Kim Miller y Sorny se disputarán el puesto de la nueva superestrella drag.

Después de un gran concurso en el que han demostrado quiénes son y todo lo que son capaces de hacer, estas cuatro reinas han mostrado en el Roast por qué tienen que ser las finalistas del programa.

Pero antes de conocer a la ganadora, llega el Reencuentro de la sexta temporada, en el que las reinas hablarán de todos los temas que han surgido a lo largo de la edición. Hasta entonces, disfruta de la semifinal, ya disponible en atresplayer.