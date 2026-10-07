Visualiza antes que nadie en atresplayer el nuevo programa de Congelados, donde Silvia Abril, Miki Nadal y Lorena Castell guiarán a sus equipos en las diferentes pruebas.

Si buscas un plan para pasar un buen rato, ya puedes disfrutar en preestreno del sexto programa de Congelados en atresplayer. El concurso presentado por Àngel Llàcer vuelve a poner a prueba a un nuevo grupo de famosos, que tendrán que demostrar cuánto tiempo son capaces de permanecer inmóviles mientras afrontan todo tipo de situaciones inesperadas.

Congelados combina humor, resistencia y diversión en un reto muy particular: los participantes deben quedarse completamente quietos y evitar cualquier reacción mientras se enfrentan a diferentes obstáculos. Cuanto más aguanten sin moverse ni reírse, más puntos podrán conseguir para sus respectivos equipos.

Los equipos del sexto programa de Congelados

Como cada semana, Silvia Abril, Miki Nadal y Lorena Castell ejercen de jefes de equipo y se ponen al frente de varios famosos dispuestos a superar las pruebas de Congelados.

En este sexto programa, los equipos quedan formados de la siguiente manera:

Silvia Abril lidera un equipo junto a Marta Torné y Edu Aguirre.

lidera un equipo junto a Miki Nadal compite con Luis Larrodera y Raúl Pérez.

compite con Lorena Castell forma equipo con Valeria Vegas y Nerea Rodríguez.

Todos ellos tendrán que enfrentarse a las pruebas de El Congelador, donde cualquier movimiento o risa puede poner en peligro la puntuación de su equipo.

Si no quieres parar de reír no te puedes perder el resto de programas de Congelados, ya los tienes disponibles en atresplayer.