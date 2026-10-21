De las trampas más absurdas de Silvia Abril, Miki Nadal y Lorena Castell a la prueba que desatará el caos. Adelántate a la televisión y mira Congelados ya en atresplayer.

El humor y las situaciones más surrealistas vuelven a Congelados. Ya puedes disfrutar en preestreno del octavo programa de este divertido concurso en atresplayer, con Àngel Llàcer al frente y nuevas pruebas que pondrán a prueba la resistencia de los famosos. ¿Quién conseguirá aguantar sin moverse ni reírse?

Junto a Silvia Abril, Miki Nadal y Lorena Castell, los capitanes de los equipos, varios rostros conocidos se enfrentan cada semana a los disparatados retos del formato, en el que mantener la compostura es mucho más difícil de lo que parece.

Los famosos que participan en el octavo programa de Congelados

En esta nueva entrega, los equipos vuelven a enfrentarse a pruebas llenas de humor, sorpresas y situaciones inesperadas.

El equipo de Silvia Abril: competirá junto a Eduardo Navarrete y Gonzalo Miró.

competirá junto a El equipo de Miki Nadal: contará con Isabel Forner y Leonor Lavado.

contará con Isabel El equipo de Lorena Castell: tendrá a su lado a Loreto Valverde y Pablo Carbonell.

Los participantes deben demostrar que son capaces de permanecer completamente inmóviles mientras todo a su alrededor se convierte en un auténtico espectáculo. Las pruebas están llenas de carcajadas, momentos inesperados y desafíos cada vez más complicados.

Las pruebas más disparatadas del octavo programa de Congelados

El octavo programa de Congelados llega cargado de retos sorprendentes. Los concursantes tendrán que enfrentarse a una disparatada versión de Los tres cerditos, una prueba en la que extraños objetos cobrarán vida bajo sus camisetas y una transformación en estrellas drag repleta de maquillaje y purpurina.

La diversión continuará con una peculiar merienda de chocolate y porras que dará paso a una semifinal convertida en una auténtica fiesta de cumpleaños. Globos explosivos, harina y tartas voladoras pondrán a prueba la capacidad de los participantes para mantener la calma.

La última prueba llevará el surrealismo todavía más lejos con una situación protagonizada por un anciano dormido y su dentadura postiza. Un nuevo desafío en el que cualquier movimiento o reacción puede marcar la diferencia.

Dónde ver el octavo programa de Congelados

Ya puedes ver en preestreno el octavo programa de Congelados en atresplayer. Además, también puedes ver los programas anteriores que ya están disponibles en la plataforma, para que puedas recuperar las pruebas más divertidas y seguir como ha sido la evolución de los equipos.

Si buscas un concurso en el que el humor, la improvisación y el autocontrol se combinan en situaciones de lo más inesperadas, Congelados es tu programa ¡No te lo pierdas!