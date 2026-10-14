Claves del nuevo preestreno del programa de Àngel Llàcer, en el que los equipos de Silvia Abril, Miki Nadal y Lorena Castell deberán superar varias pruebas.

Ya está disponible en exclusiva en atresplayer en preestreno el programa 7 de Congelados. El concurso presentado por Àngel Llàcer propone una semana más nuevas pruebas, situaciones disparatadas y retos extremos en los que los famosos tienen que demostrar que son capaces de permanecer completamente inmóviles.

En esta nueva entrega de Congelados, los equipos capitaneados por Silvia Abril, Miki Nadal y Lorena Castell se enfrentan a una serie de desafíos en los que cualquier movimiento puede poner en peligro su continuidad. El objetivo es resistir hasta el final sin que el Meneotrón detecte el más mínimo gesto.

Tres equipos de famosos y nuevos retos al límite

Los tres equipos vuelven a la competición con nuevos compañeros dispuestos a poner a prueba su resistencia y su capacidad para mantener la calma. Miki Nadal lidera un equipo formado por Fran Perea y Soraya, Silvia Abril cuenta con Laura Sánchez y Martita de Graná, y Lorena Castell compite junto a Irma Soriano y Pablo Puyol.

En esta ocasión, los concursantes tendrán que enfrentarse a situaciones tan insólitas como un salón de belleza con anguilas, una Navidad convertida en una auténtica pesadilla y una aventura en alta mar repleta de excrementos de gaviota, pescado maloliente y hasta un oso boxeador.

Tras una semifinal especialmente viscosa, los equipos que siguen en competición se preparan para afrontar una última prueba ambientada en una exclusiva fiesta VIP. Allí tienen que resistir una auténtica lluvia de obstáculos: bolas humanas gigantes, bebidas, espuma y confeti pondrán a prueba su autocontrol. ¡No te lo puedes perder! Adelántate a la emisión en televisión y descubre el programa 7 en preestreno en atresplayer.

Además, si quieres ver el resto de programas de la temporada ya los tienes disponibles en la plataforma.