Disfruta de risas sin parar con Congelados, el programa de Àngel LLàcer. Adelántate a la emisión y disfruta del programa tres en atresplayer. Si te lo perdiste también puedes ver en abierto y gratis el segundo programa. ¡No te lo pierdas!

Congelados, el nuevo programa presentado por Àngel Llàcer, continúa poniendo a prueba la resistencia y el sentido del humor de sus protagonistas. Si quieres disfrutar de una buena dosis de diversión, ya puedes ver gratis y en abierto el segundo programa en atresplayer e incluso ver el programa tres antes de su emisión en televisión.

El formato combina humor, resistencia y famosos en una competición tan sencilla de explicar como complicada de superar: los participantes deben permanecer completamente quietos mientras a su alrededor suceden todo tipo de situaciones capaces de provocarles una reacción.

Àngel Llàcer se pone al frente de este particular reto acompañado por Silvia Abril, Miki Nadal y Lorena Castell, los tres capitanes que lideran sus respectivos equipos. Cada semana, varios rostros conocidos se unen a ellos para enfrentarse a las pruebas de ‘Congelados’.

Los famosos que se enfrentan al reto de Congelados

En el tercer programa de Congelados, la diversión está asegurada con nuevos invitados y situaciones de lo más inesperadas.

El equipo de Silvia Abril cuenta esta semana con Fernando Romay y Ana Fernández. Por su parte, Miki Nadal forma equipo con Sofía Cristo y Pilar Vidal, mientras que Lorena Castell afronta las pruebas junto a Mario Vaquerizo y Patxi Salinas.

Todos ellos tendrán que demostrar que son capaces de mantener la calma y, sobre todo, no moverse ni reírse, mientras se enfrentan a los diferentes desafíos preparados por el programa.

Ya puedes disfrutar del tercer programa de Congelados en preestreno en atresplayer.

¿Cómo se juega en Congelados?

La competición se desarrolla en El Congelador, una habitación en la que los participantes tienen una misión aparentemente sencilla: permanecer inmóviles y evitar cualquier reacción ante todo lo que ocurre a su alrededor.

Las pruebas ponen a prueba tanto su capacidad de concentración como su resistencia. Cuanto más tiempo consigan aguantar sin moverse ni reírse, más puntos sumará su equipo.

Las tres primeras pruebas otorgan 3, 2 y 1 puntos, respectivamente. Además, Àngel Llàcer cuenta con la posibilidad de conceder 3 puntos extra al equipo que considere merecedor de esa recompensa.

La competición continúa con una semifinal en la que los tres capitanes se enfrentan directamente al reto. En esta fase están en juego 6, 4 y 2 puntos, y el equipo que termina con la puntuación más baja queda eliminado.

La gran final lleva la resistencia de los concursantes al límite con el reto de los cubitos de hielo. Los participantes deben permanecer completamente inmóviles mientras dos cubitos se van derritiendo.

El equipo que consigue imponerse en esta última prueba puede ganar 3.000 euros para una asociación benéfica elegida por sus integrantes.

Así fue el segundo programa de Congelados

Si todavía no has visto el segundo programa de Congelados, también puedes volver a verlo en atresplayer, donde está disponible en abierto y gratis.

En esta entrega, Silvia Abril lideró un equipo formado por Roberto Brasero y María José Suárez. Miki Nadal contó con Daniel Diges y Adriana Abenia, mientras que Lorena Castell compitió junto a Karina y Ricky Merino.

Los participantes tuvieron que enfrentarse a situaciones tan inesperadas como bebés gigantes, globos a punto de explotar, un supermercado fuera de control, potentes chorros de aire, cactus y hasta un terrorífico cementerio.

Todo ello con una única regla: no moverse y, sobre todo, no reírse.

Si quieres comprobar hasta dónde son capaces de aguantar los famosos, ya puedes ver Congelados gratis y en abierto en atresplayer.