Descubre los detalles de la quinta temporada del programa presentado por Samantha Ballentines

No hay mejor remedio para la resaca emocional tras cada capítulo de Drag Race España que el Sí lo digo, el complemento favorito para los amantes del transformismo.

Empieza la semana de la mejor forma posible

Como cada lunes, Samantha Ballentines se reunirá con una de las reinas de la quinta temporada de la franquicia española, y juntas comentarán el ultimo episodio de la sexta temporada de Drag Race España.

Durante treinta minutos el plató del Sí lo digo se llenará de risas, anécdotas y muchas sorpresas. Además, las reinas disfrutarán de platos típicos de su tierra o comida relacionada con su paso por el concurso.

Prepárate para esta nueva entrega con los episodios de la cuarta temporada del Sí lo digo.

Guarda la fecha

Disfruta del primer programa de la quinta temporada del Sí lo digo el lunes 28 de septiembre en atresplayer. ¡No te lo pierdas!