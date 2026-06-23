Recordamos las series juveniles míticas de Atresmedia que marcaron a varias generaciones y que puedes volver a ver en atresplayer.

Hay series que trascienden la pantalla y se convierten en parte de nuestra historia personal. Producciones que marcaron una época, acompañaron a toda una generación durante su adolescencia y dejaron personajes inolvidables que aún hoy siguen despertando nostalgia.

Desde los años 90 hasta la década de 2010, Atresmedia fue el hogar de algunas de las series juveniles más exitosas de la televisión española. Títulos como Compañeros, Un paso adelante, El Internado, Física o Química, Los Protegidos o El Barco no solo conquistaron a millones de espectadores, sino que también lanzaron las carreras de muchos de los actores más populares del panorama nacional.

Recordamos algunas de estas icónicas series que ya puedes volver a ver en atresplayer.

Compañeros: la serie que retrató a toda una generación

Estrenada en 1998, Compañeros se convirtió rápidamente en un fenómeno televisivo. A lo largo de siete temporadas, la ficción siguió la vida de los estudiantes y profesores del colegio Azcona, abordando temas tan universales como la amistad, el amor, la familia, los primeros desengaños, las drogas o los problemas propios de la adolescencia.

Los personajes de Quimi (Antonio Hortelano), Valle (Eva Santolaria), César (Julián González), Arancha (Duna Jové), Sara (Lara de Miguel), Isabel (Virginia Rodríguez) o Luismi (Manuel Feijóo) forman parte de la memoria sobre todo de la generación millenial que creció acompañando sus historias.

Un paso adelante (UPA): cuando toda España quiso bailar

En 2002 llegó una de las series más icónicas de la televisión española. Un paso adelante, conocida posteriormente como UPA Dance, trasladó a los espectadores al interior de una prestigiosa escuela de artes escénicas.

Bajo la dirección de Carmen Arranz, interpretada por Lola Herrera, un grupo de jóvenes aspirantes luchaba por cumplir su sueño de triunfar en el mundo de la interpretación, el canto y la danza. Personajes como Lola (Beatriz Luengo), Pedro (Pablo Puyol), Roberto (Miguel Ángel Muñoz), Silvia (Mónica Cruz) o Ingrid (Silvia Marty) se convirtieron en auténticos referentes para miles de jóvenes.

SMS: los primeros pasos de grandes estrellas de la televisión

La serie SMS, Sin Miedo a Soñar llegó a laSexta en 2006 y sirvió como plataforma de lanzamiento para numerosos actores que años después alcanzarían una enorme popularidad.

Mario Casas, Amaia Salamanca, María Castro, Yon González o Raúl Peña formaron parte del reparto de esta ficción juvenil centrada en un exclusivo colegio donde los secretos, los romances y los conflictos adolescentes marcaban el día a día de sus protagonistas.

El Internado: misterio, suspense y uno de los mayores fenómenos fan de la televisión

Pocas series lograron generar tanta conversación como El Internado. Estrenada en Antena 3 en 2007, la ficción combinó drama juvenil, suspense y misterio en una fórmula que conquistó a millones de espectadores.

La historia comienza cuando Marcos y Paula ingresan en el internado Laguna Negra tras la desaparición de sus padres. Lo que parecía un prestigioso centro educativo escondía oscuros secretos, desapariciones inexplicables y misterios que mantuvieron en vilo a la audiencia durante siete temporadas.

Además, la serie impulsó las carreras de intérpretes como Blanca Suárez, Ana de Armas, Martiño Rivas o Elena Furiase.

Física o Química: la serie que rompió tabúes

En 2008 llegó Física o Química, una ficción que conectó de forma inmediata con los jóvenes gracias a su forma de abordar temas sociales y emocionales que pocas series trataban entonces con tanta naturalidad.

Ambientada en el instituto Zurbarán, la serie exploraba cuestiones como la amistad, la sexualidad, el amor, la homosexualidad, las drogas, la pérdida o la construcción de la identidad durante la adolescencia.

El reparto reunió a futuras estrellas como Úrsula Corberó, Maxi Iglesias, Angy Fernández, Javier Calvo o Andrea Duro, entre otros.

Los Protegidos: una familia con superpoderes

En 2010 llegó una de las apuestas más originales de la ficción juvenil española. Los Protegidos mezcló drama familiar, aventuras y elementos fantásticos para contar la historia de un grupo de jóvenes con habilidades sobrenaturales.

Para escapar de una misteriosa organización conocida como el Clan del Elefante, los protagonistas deben hacerse pasar por una familia normal: los Castillo Rey. Una premisa que conquistó tanto al público juvenil como al familiar.

El Barco: supervivencia, misterio y aventura en alta mar

Tras el éxito de El Internado y Los Protegidos, Antena 3 estrenó en 2011 El Barco, una serie protagonizada por Mario Casas y Blanca Suárez que combinó aventura, romance y misterio.

La trama arranca a bordo del Estrella Polar, un buque escuela cuyos tripulantes sobreviven a un cataclismo global provocado por un accidente relacionado con un acelerador de partículas. Aislados en medio del océano y creyéndose los únicos supervivientes del planeta, deberán enfrentarse a innumerables desafíos mientras intentan descubrir qué ha ocurrido realmente.

Todas estas series no solo marcaron una época sino que millones de espectadores crecieron con sus personajes e historias. Gracias a atresplayer, es posible volver a emocionarse con algunas de estas icónicas ficciones ya que siguen muy vivas en la plataforma.