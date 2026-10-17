Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó abren un nuevo expediente repleto de luces y sombras. Adelántate a la televisión y vive el preestreno exclusivo en atresplayer.

La Santa Compaña, los testimonios sobre las procesiones de muertos y las teorías conspirativas como por ejemplo aquellas que todavía cuestionan la forma de la Tierra protagonizan la nueva entrega de El colegio invisible. El programa presentado por Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó ya está disponible en preestreno en atresplayer, donde puedes adelantarte a su emisión y recuperar episodios anteriores. ¡No te lo pierdas!

La Santa Compaña y las conspiraciones, protagonistas de El colegio invisible

¿Qué se esconde detrás de la leyenda de la Santa Compaña? ¿Por qué siguen existiendo personas que defienden que la Tierra es plana? Estas son algunas de las cuestiones que aborda la nueva entrega de El colegio invisible, el espacio dedicado al misterio, los fenómenos paranormales y los enigmas que despiertan el interés del público.

El programa recupera la leyenda de la Santa Compaña, una de las historias más conocidas del folclore gallego. Según la tradición, una procesión de almas recorre determinados caminos durante la noche y encontrarse con ella puede tener consecuencias aterradoras. A través de relatos y testimonios, el equipo explorará la persistencia de esta creencia y las historias que continúan alimentando el misterio.

La entrega también pone el foco en las teorías conspirativas actuales, como por ejemplo aquellas que siguen defendiendo que la Tierra es plana pese a las numerosas evidencias científicas que demuestran lo contrario como la reciente misión Artemis. En este contexto, el programa abordará cómo se mantienen y difunden estas creencias en una época marcada por la circulación de información y desinformación.

Investigación, entrevistas y tertulias sobre los grandes enigmas en El colegio invisible

El colegio invisible es un espacio de radio inmersiva que se emite en Onda Cero y en el canal de televisión MEGA. Además, los espectadores pueden disfrutar de sus entregas en atresplayer, tanto en preestreno como a través de los programas anteriores disponibles en la plataforma.

Dirigido por Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, el programa explora temas relacionados con el misterio, lo sobrenatural, los crímenes que han conmocionado a la sociedad, los fenómenos OVNI, las fronteras de la ciencia y las noticias falsas.

Su propuesta combina investigación, reportajes, entrevistas y tertulias con especialistas y colaboradores. El objetivo es profundizar en historias que despiertan preguntas y examinar fenómenos que se encuentran entre la tradición, la historia, la ciencia y las creencias populares.

Cada entrega de El colegio invisible combina reportajes semanales con una segunda parte en plató, donde los integrantes del equipo debaten sobre los asuntos tratados. El formato incluye secciones dedicadas a la actualidad, la investigación paranormal y la ciencia, además de entrevistas con personajes relevantes y testimonios de personas vinculadas a los casos.

Recuerda que ya tienes disponibles todos los programas emitidos de El colegio invisible en atresplayer.