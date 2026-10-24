Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó destapan un nuevo enigma repleto de sombras y preguntas incómodas, hablan de los secretos del Vaticano y las maldiciones cumplidas como las de Pompeya, la lotería o las asociadas al deporte. Adelántate a la televisión y vive el preestreno exclusivo en atresplayer.

¿Qué secretos esconde el Vaticano? ¿Existen maldiciones capaces de marcar el destino de personas y familias enteras? El Colegio Invisible aborda estos y otros enigmas en su nuevo programa, ya disponible en preestreno en atresplayer.

El espacio dedicado al misterio, la investigación y los fenómenos inexplicables regresa una semana más con nuevas historias que exploran algunos de los grandes interrogantes de la historia.

Dirigido por Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, el espacio aborda cada semana temas relacionados con el misterio, lo sobrenatural, los crímenes más sobrecogedores, los límites de la ciencia, las noticias falsas y el fenómeno OVNI, entre otras cuestiones.

Los secretos del Vaticano, protagonistas del nuevo programa de El Colegio Invisible

En esta entrega El Vaticano vuelve a situarse en el centro de las preguntas de El Colegio Invisible. Su historia, sus archivos y los enigmas que rodean a algunas de sus instituciones alimentan desde hace décadas numerosas teorías y relatos.

¿Qué documentos se conservan en sus archivos? ¿Qué historias se esconden tras sus episodios más desconocidos? El programa se adentra en los misterios y secretos vinculados al Vaticano y en las teorías que han alimentado su fama de lugar enigmático.

El espacio debate sobre estas cuestiones, los hechos históricos, las interpretaciones y las leyendas que han contribuido a construir el imaginario que rodea a la Santa Sede.

Maldiciones cumplidas que se han convertido en leyenda: de Pompeya a la de la lotería

El segundo gran tema del programa gira en torno a las maldiciones que, según diferentes relatos, se han cumplido y que habrían afectado a personas, familias e incluso comunidades enteras.

Entre las historias que se ponen sobre la mesa destacan la llamada maldición de la lotería, las supersticiones relacionadas con el deporte, la supuesta maldición de Pompeya o la leyenda de la maldición templaria, entre otras.

Son historias que han pasado de generación en generación y que siguen despertando preguntas sobre la relación entre las creencias, las coincidencias y los acontecimientos que algunas personas interpretan como inexplicables.

Dónde ver El Colegio Invisible

Si te apasionan los secretos históricos, las maldiciones y los fenómenos que desafían las explicaciones habituales, ya tienes disponible en atresplayer todos los programas emitidos en Mega de El Colegio Invisible.