El colegio invisible: ya puedes ver todos los programas completos en atresplayer
¿Te apasiona el misterio y la arqueología prohibida? Prepárate para un maratón fascinante con todos los programas al completo y a la carta desde atresplayer
¿Te apasiona el misterio y la arqueología prohibida? Prepárate para un maratón fascinante con todos los programas al completo y a la carta desde atresplayer
Misterios sin resolver, fenómenos paranormales, avistamientos OVNI, crímenes inexplicables y secretos de la historia. Todos los programas de El colegio invisible, el espacio presentado por Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, ya están disponibles en atresplayer para disfrutarlos completos y a la carta.
¿Te apasionan los grandes misterios, los fenómenos inexplicables y las historias que desafían los límites de la ciencia? 'El colegio invisible' reúne todos estos ingredientes en un espacio dedicado a explorar algunos de los enigmas más fascinantes de nuestro mundo.
Ahora puedes disfrutar de todos los programas de El colegio invisible en atresplayer, la plataforma de Atresmedia.
Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó han estado al frente una temporada más de la mesa de debate de este espacio, en el que cada semana han participado colaboradores especializados y voces expertas que han analizado algunos asuntos que a veces son difíciles de explicar. Siempre con un lenguaje cercano y un amplio trabajo de documentación, el programa ha abordado cuestiones que se mueven entre las fronteras de la historia, la ciencia y lo desconocido, todo ello sin perder de vista el rigor periodístico.
Esta temporada hemos repasado desde los secretos que esconce del vaticano o los misterios que todavía envuelven al 11-S, hasta analizar temas paranormales como las maldiciones, la Santa Compaña, rituales, las muñecas vudú o las abducciones entre muchos otros.
Si eres aficionado a los enigmas históricos, la arqueología, los fenómenos paranormales y las historias que desafían las explicaciones convencionales, ya puedes disfrutar de todos los programas de El colegio invisible completos en atresplayer.