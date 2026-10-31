¿Te apasiona el misterio y la arqueología prohibida? Prepárate para un maratón fascinante con todos los programas al completo y a la carta desde atresplayer

Misterios sin resolver, fenómenos paranormales, avistamientos OVNI, crímenes inexplicables y secretos de la historia. Todos los programas de El colegio invisible, el espacio presentado por Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, ya están disponibles en atresplayer para disfrutarlos completos y a la carta.

¿Te apasionan los grandes misterios, los fenómenos inexplicables y las historias que desafían los límites de la ciencia? 'El colegio invisible' reúne todos estos ingredientes en un espacio dedicado a explorar algunos de los enigmas más fascinantes de nuestro mundo.

Ahora puedes disfrutar de todos los programas de El colegio invisible en atresplayer, la plataforma de Atresmedia.

Una temporada llena de Misterios, fenómenos paranormales y grandes enigmas

Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó han estado al frente una temporada más de la mesa de debate de este espacio, en el que cada semana han participado colaboradores especializados y voces expertas que han analizado algunos asuntos que a veces son difíciles de explicar. Siempre con un lenguaje cercano y un amplio trabajo de documentación, el programa ha abordado cuestiones que se mueven entre las fronteras de la historia, la ciencia y lo desconocido, todo ello sin perder de vista el rigor periodístico.

Esta temporada hemos repasado desde los secretos que esconce del vaticano o los misterios que todavía envuelven al 11-S, hasta analizar temas paranormales como las maldiciones, la Santa Compaña, rituales, las muñecas vudú o las abducciones entre muchos otros.

Si eres aficionado a los enigmas históricos, la arqueología, los fenómenos paranormales y las historias que desafían las explicaciones convencionales, ya puedes disfrutar de todos los programas de El colegio invisible completos en atresplayer.