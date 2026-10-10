Ya puedes adelantarte a la emisión y ver en preestreno el próximo programa de El Colegio Invisible en atresplayer. El espacio hablará sobre temas tan interesantes como las incógnitas que siguen abiertas 25 años después de los atentados del 11 de septiembre y la parte más oscura de los sueños.

El Colegio Invisible ya tiene disponible en preestreno en atresplayer el próximo programa, en el que Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó ponen sobre la mesa algunos de los grandes enigmas relacionados con el misterio, la ciencia y lo paranormal.

El espacio, que se emite en MEGA, vuelve a abordar cuestiones que siguen generando preguntas décadas después: ¿qué ocurrió realmente el 11 de septiembre de 2001?, ¿se pueden manipular los sueños?, ¿existen los asesinos sonámbulos?

25 años del 11-S: las preguntas que todavía siguen abiertas

Uno de los grandes temas del próximo programa, que ya puedes ver en preestreno en atresplayer, será el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Si alguien tuviera que recordar qué estaba haciendo aquel día, probablemente tendría una imagen muy clara. El 11-S marcó un antes y un después y supuso un cambio profundo en la historia reciente.

Con motivo de este aniversario, El Colegio Invisible recupera algunas de las preguntas que todavía rodean a los atentados del 11 de septiembre, repasando sus consecuencias y los interrogantes que continúan formando parte del debate.

El lado más oscuro de los sueños

El programa también se adentra en el lado más oscuro de los sueños. ¿Es posible manipular lo que soñamos? ¿Hasta qué punto podemos controlar nuestros sueños? Y, sobre todo, ¿existen realmente los llamados asesinos sonámbulos?

Lorenzo Fernández Bueno, Laura Falcó y sus colaboradores analizarán estas cuestiones para intentar separar los hechos, las investigaciones científicas y las creencias que rodean al mundo de los sueños.

El Colegio Invisible, un espacio dedicado al misterio y lo desconocido

El Colegio Invisible es una propuesta de radio inmersiva que combina actualidad, investigación y misterio. El programa puede escucharse en Onda Cero, seguirse en MEGA y también disfrutarse en atresplayer, donde es posible adelantarse a la emisión con el preestreno de los programas o volver a ver entregas anteriores.

El espacio aborda cada semana temas relacionados con el misterio, los fenómenos sobrenaturales, los crímenes más sobrecogedores, los límites de la ciencia, las fake news y el fenómeno OVNI, entre otras cuestiones.

Al frente de la mesa se encuentran Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, acompañados cada semana por diferentes colaboradores y expertos que aportan sus conocimientos y puntos de vista.

Ya puedes disfrutar de todos los programas emitidos de El Colegio Invisible en atresplayer