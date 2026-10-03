El colegio invisible aborda los límites de la ciencia y los rituales más extraños en su próximo programa, ya disponible en preestreno en atresplayer
Ya puedes ver en preestreno en atresplayer el próximo programa de El colegio invisible, con nuevos temas sobre ciencia, misterio, rituales y creencias.
Ya puedes ver en preestreno en atresplayer el próximo programa de El colegio invisible. El espacio MEGA dedicado al misterio, lo sobrenatural, la ciencia, las creencias y algunos de los fenómenos más sorprendentes de la actualidad presentado por Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó.
Si quieres adelantarte a la emisión o volver a disfrutar de los programas anteriores, ya puedes hacerlo en atresplayer.
Los límites de la ciencia y la ética humana
Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó se ponen al frente de una nueva tertulia en esta entrega de El colegio invisible que ya puedes ver en preestreno en atresplayer. Junto a diferentes colaboradores analizan algunos de los grandes enigmas que rodean al ser humano.
Uno de los temas centrales de esta entrega gira en torno a los límites de la ciencia y la capacidad del ser humano para acercarse a aquello que históricamente se ha relacionado con los dioses.
El programa pone sobre la mesa cuestiones como los avances científicos relacionados con la recuperación de especies animales desaparecidas y el debate sobre hasta dónde podría llegar la tecnología aplicada a la vida humana, ya que hoy en día ya es prácticamente posible hacer un bebé a la carta. El debate marca un recorrido por algunos de los escenarios que durante años parecían propios de la ciencia ficción.
Rituales extraños y las creencias más sorprendentes
La nueva entrega también se adentra en rituales y prácticas vinculados a diferentes creencias. El colegio invisible analiza algunos de los comportamientos más insólitos protagonizados por el ser humano y se pregunta qué hay detrás de estas prácticas.
El misterio, la historia y la actualidad vuelven a encontrarse en una conversación que aborda fenómenos difíciles de explicar desde diferentes perspectivas.
Recuerda que también tienes disponibles en atresplayer todos los programas ya emitidos de El colegio invisible