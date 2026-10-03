Ya puedes ver en preestreno en atresplayer el próximo programa de El colegio invisible, con nuevos temas sobre ciencia, misterio, rituales y creencias.

Ya puedes ver en preestreno en atresplayer el próximo programa de El colegio invisible. El espacio MEGA dedicado al misterio, lo sobrenatural, la ciencia, las creencias y algunos de los fenómenos más sorprendentes de la actualidad presentado por Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó.

Si quieres adelantarte a la emisión o volver a disfrutar de los programas anteriores, ya puedes hacerlo en atresplayer.

Los límites de la ciencia y la ética humana

Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó se ponen al frente de una nueva tertulia en esta entrega de El colegio invisible que ya puedes ver en preestreno en atresplayer. Junto a diferentes colaboradores analizan algunos de los grandes enigmas que rodean al ser humano.

Uno de los temas centrales de esta entrega gira en torno a los límites de la ciencia y la capacidad del ser humano para acercarse a aquello que históricamente se ha relacionado con los dioses.

El programa pone sobre la mesa cuestiones como los avances científicos relacionados con la recuperación de especies animales desaparecidas y el debate sobre hasta dónde podría llegar la tecnología aplicada a la vida humana, ya que hoy en día ya es prácticamente posible hacer un bebé a la carta. El debate marca un recorrido por algunos de los escenarios que durante años parecían propios de la ciencia ficción.

Rituales extraños y las creencias más sorprendentes

La nueva entrega también se adentra en rituales y prácticas vinculados a diferentes creencias. El colegio invisible analiza algunos de los comportamientos más insólitos protagonizados por el ser humano y se pregunta qué hay detrás de estas prácticas.

El misterio, la historia y la actualidad vuelven a encontrarse en una conversación que aborda fenómenos difíciles de explicar desde diferentes perspectivas.

Recuerda que también tienes disponibles en atresplayer todos los programas ya emitidos de El colegio invisible