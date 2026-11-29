En el Reencuentro de la sexta temporada de Drag Race España, las reinas han podido volver a usar las polveras, pero esta vez no para la dinámica de la moneda, sino para votar a la Miss Simpatía de la temporada.

Eso sí, antes de hacerlo, hemos recibido en el escenario a la reina que desde el final de la quinta temporada ha ostentado este puesto: ¡Nori!

Una vez ella presente, las concursantes de la sexta temporada han podido proceder a la votación y han elegido a Coco Luna como la sucesora del cargo de Miss Simpatía.

No te pierdas cómo ha sido el momento en el Reencuentro, ya disponible completo en atresplayer.