La reina ha contado a Sorny lo que sufrió en su llegada a España.

Durante la preparación para la pasarela de la semana, Coco Luna se ha confesado con Sorny acerca de cómo fueron sus comienzos en España. Hace 14 años que la reina se dedica al drag, aunque no siempre fue fácil.

“Me fui hace 8 años de casa y todavía no he vuelto”, ha asegurado, algo que no ha sido nada sencillo y es que la reina incluso tuvo que dormir un mes en la calle. “Esto y muchas cosas más”, ha dicho.

Coco Luna ha confesado que, si hubiera sabido que las cosas iban a ser así, nunca hubiera venido a España, pero tenía algo dentro que le decía que lo iba a conseguir, y se aferró a ello.

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