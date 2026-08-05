Descubre los mejores clásicos infantiles de los 70, 80 y 90 para ver gratis en atresplayer. Heidi, David el Gnomo, La abeja Maya, Willy Fog, Vicky el Vikingo y muchas más series que marcaron a varias generaciones.

Los más pequeños de la casa son los que más tiempo libre tienen durante el verano, si estás buscando series infantiles para entretenerlos, los dibujos animados de los años 70, 80 y 90 son muchos de ellos educativos, entretenidos que ofrecen valores y también numerosas aventuras. Si sientes un poco de nostalgia y quieres mostrarles dos dibujos con los que creciste, atresplayer ofrece una amplia selección de grandes clásicos de la animación.

Marcaron la infancia de millones de espectadores y que siguen siendo una excelente opción para entretener a los más pequeños mientras descubren historias sobre la amistad, la naturaleza, el esfuerzo o la superación.

Entre los títulos imprescindibles destacan Heidi, David el Gnomo, Érase una vez el cuerpo humano, La abeja Maya, La vuelta al mundo de Willy Fog, D'Artacán y los tres mosqueperros, Vicky el Vikingo, Campeones: Oliver y Benji, El perro de Flandes, Ana de las Tejas Verdes, Jackie y Nuca o La Banda de Mozart, entre muchas otras.

Heidi

Estrenada en 1974, Heidi es uno de los grandes clásicos de la animación japonesa y una de las series infantiles más queridas de todos los tiempos. Aunque existen versiones más recientes, la original sigue siendo la favorita de quienes crecieron con las aventuras de Heidi, Pedro, Clara y el abuelo.

La historia comienza cuando Heidi, tras quedarse huérfana, es enviada a vivir con su abuelo en los Alpes. A pesar del carácter solitario del anciano, la pequeña logra conquistar su corazón y el de todos los habitantes del pueblo. Aunque vive feliz en las montañas su tía regresa para llevarla a la ciudad y aunque le cuesta adaptarse su amistad con la pequeña Clara lo hace más llevadero a pesar de la temible institutriz que ambas tienen. Tras un tiempo y la añoranza por la montaña Heidi comienza a deprimirse y los médicos les aconsejan que vuelva con su abuelo, tiempo después Clara se unirá a ella.

David el Gnomo

En 1985 llegaba a nuestras pantallas una serie con la que muchos niños aprendieron a respetar la naturaleza y los animales, se trata de David el Gnomo. Narra la historia de un sabio médico, un gnomo que dedica su vida a curar tanto a gnomos como a animales utilizando sus conocimientos sobre plantas medicinales.

Junto a su inseparable esposa Lisa, David recorrerá los bosques ayudando a quien lo necesite y enfrentándose a los malvados trolls, siempre con un mensaje de respeto por el medio ambiente y la convivencia.

La abeja Maya

La versión clásica de La abeja Maya, estrenada en 1975, continúa siendo una de las series infantiles más recordadas. Al igual que con Heidi, la abeja Maya tiene ya una versión más actualizada

Maya es una joven abeja curiosa, valiente y muy inquieta que decide descubrir el mundo más allá de la colmena. En compañía de su inseparable amigo Willi, conocerá a numerosos habitantes del bosque como Flip, Tecla o Puck, viviendo aventuras que enseñan el valor de la amistad, la curiosidad y el compañerismo.

Érase una vez el cuerpo humano

Pocas series educativas han dejado tanta huella como Érase una vez... El cuerpo humano, una serie icónica y educativa que además de entretener enseñaba a los más pequeños algo tan básico como el funcionamiento de nuestro propio cuerpo. A través de personajes inolvidables como Maestro, Hemo, Globina o Pedro, los niños descubrían de forma sencilla cómo funciona el cuerpo humano.

Cada episodio explicaba aspectos como el corazón, la circulación de la sangre, el cerebro, los músculos o el sistema inmunitario, convirtiendo el aprendizaje en una divertida aventura que sigue siendo tan recomendable hoy como hace décadas.

D'Artacán y los tres mosqueperros

El gran clásico literario de Alejandro Dumas, Los tres mosqueteros, llega en formato adaptado para los niños con Dartacan y los tres mosqueperros. Convirtiendo a sus protagonistas en simpáticos animales.

D'Artacán viaja a París con el sueño de convertirse en mosqueperro. Allí conocerá a Athos, Porthos y Aramis, hará nuevos amigos, se enamorará de Juliette y luchará contra las intrigas del cardenal Richelieu y la astuta Milady.

La vuelta al mundo de Willy Fog

Basada en la célebre novela La vuelta al mundo en 80 días, esta serie sigue las aventuras del elegante Willy Fog, quien apuesta que será capaz de dar la vuelta al planeta en apenas ochenta días.

Junto a Rigodón y Tico recorrerá los cinco continentes enfrentándose a numerosos obstáculos mientras intenta llegar a tiempo para ganar su desafío.

Vicky el Vikingo

Vicky el Vikingo es una serie que demuestra que la inteligencia puede ser mucho más poderosa que la fuerza.

Vicky es el hijo del jefe vikingo Halvar y, aunque no destaca por su fortaleza, siempre encuentra la solución más ingeniosa para resolver los problemas de su pueblo durante sus expediciones por mar y tierra.

Muchos más clásicos para disfrutar en familia

La colección de clásicos disponibles va mucho más allá. También puedes volver a disfrutar de series inolvidables como Campeones: Oliver y Benji, El perro de Flandes, Ana de las Tejas Verdes, Jackie y Nuca o La Banda de Mozart.

Son títulos que han resistido el paso del tiempo gracias a sus historias, personajes y valores, convirtiéndose en una excelente alternativa para compartir con los más pequeños.