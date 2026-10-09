Alberto Chicote alucina con el estado de las instalaciones y la actitud de la plantilla en una entrega llena de momentos de máxima tensión. Disfruta del preestreno en atresplayer.

Alberto Chicote se enfrenta a un nuevo desafío en Pesadilla en la cocina. Cócteles imposibles, una cocina sin platos y una plantilla inexperta esperan al chef en un restaurante vegano de Madrid. Ya tienes disponible en preestreno el próximo programa de Pesadilla en la cocina.

Pesadilla en la cocina: Chicote descubre el caos de un restaurante vegano en Chueca

La próxima semana, Alberto Chicote visitará El Loco, un restaurante vegano situado en pleno barrio madrileño de Chueca que hará honor a su nombre desde el primer momento. El local ofrece cócteles complicados, cuenta con una plantilla con poca experiencia y tiene una cocina que sorprende al chef por la falta de platos. Adelántate a la emisión del próximo jueves y descubre el nuevo reto de Chicote en Pesadilla en la cocina, disponible ya en preestreno en atresplayer.

Al frente del negocio está Federico, un joven propietario que soñaba con jubilarse a los 40 años. Sin embargo, sus planes parecen cada vez más lejanos, tan congelados como sus hamburguesas de tofu.

El estado de las instalaciones y la actitud del equipo dejarán a Chicote desconcertado. El chef tendrá que descubrir qué falla en el funcionamiento del restaurante y enfrentarse a una situación en la que la falta de organización amenaza con echar por tierra el proyecto de Federico.

La visita promete momentos de máxima tensión, diagnósticos contundentes y decisiones que pondrán a prueba tanto al propietario como a sus trabajadores.

Como la trucha al trucho, al límite en Pesadilla en la cocina

Esta semana, Pesadilla en la cocina se ha desplazado hasta Pinto (Madrid) para conocer Como la trucha al trucho, un restaurante tan peculiar como el dueño que lo dirige. Emiliano, un hostelero argentino que lleva años sin ver a su familia en su país natal, atraviesa un momento complicado de su vida. A sus problemas personales se le suma una importante deuda y un negocio cuyo futuro pende de un hilo.

Emiliano abrió el restaurante hace tres años junto a su entonces pareja. Con el tiempo, el desgaste de su situación personal también ha acabado afectando al local. Explosivo, irascible y con escasa capacidad para encajar críticas, descarga a menudo su frustración sobre los empleados. Su necesidad de supervisarlo todo le lleva a abandonar constantemente la cocina para controlar lo que ocurre en sala, donde no duda en reprender al personal delante de clientes y compañeros.

Junto a él trabajan Eduardo y María, dos empleados que conviven a diario con el fuerte carácter de su jefe. Mientras Emiliano intenta mantener el control de cada detalle, la falta de implicación del equipo y los continuos enfrentamientos han convertido los gritos y las discusiones en una constante, generando un ambiente cada vez más deteriorado.

Al llegar a Como la trucha al trucho, Alberto Chicote se encuentra con un negocio en el que los problemas no solo se sirven en los platos. Para descubrir qué está ocurriendo en el negocio, prueba algunos de los platos de una carta tan ambiciosa como irregular en su ejecución y observa de cerca el funcionamiento del restaurante, en un servicio que pronto se ve superado por los nervios y las discusiones.

Consciente del desgaste personal que arrastra Emiliano, Alberto Chicote trabaja para que el hostelero recupere la ilusión y vuelva a tomar las riendas de su proyecto. Un nuevo concepto para el local, una carta renovada y una forma diferente de trabajar marcarán el comienzo de una nueva etapa para Como la trucha al trucho.

Sin embargo, el futuro del restaurante dependerá de que Emiliano consiga controlar sus impulsos, recuperar el liderazgo del equipo y demostrar que todavía está a tiempo de darle la vuelta a una situación que amenaza con llevarse por delante su negocio.

¿Te perdiste el programa? Ya puedes volver a verlo al completo en atresplayer.