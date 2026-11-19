La astrofísica y divulgadora Nuria (@unachicacosmica) deja el móvil y pinta cerámica en Pinta en Copas, un pequeño taller de Malasaña, en el tercer episodio del formato de atresplayer.

STOP SCROLL estrena este jueves su tercer capítulo con una invitada que mira al cielo para ganarse la vida. Nuria, conocida en redes como Una Chica Cósmica, es astrofísica y una de las divulgadoras científicas que más ha acercado el universo al público en internet.

Esta vez cambia las estrellas por la arcilla y los pinceles.

El escenario es Pinta en Copas, un taller de cerámica en pleno Malasaña donde cualquiera puede sentarse a pintar su propia pieza sin prisas. Allí, con el móvil fuera de la mesa, Nuria se enfrenta a una taza en blanco mientras conversa sobre lo que mejor conoce: el cosmos.

Entre pincelada y pincelada, la divulgadora explica conceptos del universo de forma sencilla y divertida, desmonta algunos de los mitos más extendidos sobre el espacio y deja ver una faceta menos conocida: quién es Nuria cuando no está hablando de agujeros negros o galaxias.

Un formato para parar

STOP SCROLL es un formato original de atresplayer que propone algo cada vez más raro: dejar el móvil. En cada episodio, un creador de contenido acompaña al equipo a un local pequeño y con historia de Madrid para compartir una actividad de las de toda la vida, mientras charlan sin filtros ni algoritmos.

Antes de Una Chica Cósmica, pasaron por el programa El Balcón de la Calle Pez, que escribieron postales en La Postalera, y Mongueritos, que se sometieron al test STOP SCROLL en el Parque de Atracciones de Madrid.

El nuevo capítulo de STOP SCROLL con Una Chica Cósmica ya está disponible en atresplayer.

Un nuevo episodio cada jueves.