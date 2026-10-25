Las celebridades más conocidas visitan Drag Race España para jugar al… ¡Snatch Game!
Las Pilardos han sido en esta ocasión las invitadas especiales.
Las Pilardos han sido en esta ocasión las invitadas especiales.
Ya ha llegado a la sexta temporada de Drag Race España uno de los maxiretos más esperados… ¡El Snatch Game! Y otro año más han pasado por aquí grandes celebridades para jugar al juego más famoso de la televisión.
Maluma, La Veneno, Karlos Arguiñano, Ana Obregón, La Huesito, Beethoven, Abel Caballero y Winifred Sanderson han sido las estrellas que han visitado el plató de Drag Race España, aunque no han sido las únicas.
Como invitadas especiales, hemos tenido a Las Pilardos, a quienes conocimos en la cuarta temporada del concurso y que han vuelto para revolucionar el Snatch Game.
No te pierdas el maxireto más loco de la temporada y disfruta ya del programa completo en atresplayer.