Las Pilardos han sido en esta ocasión las invitadas especiales.

Ya ha llegado a la sexta temporada de Drag Race España uno de los maxiretos más esperados… ¡El Snatch Game! Y otro año más han pasado por aquí grandes celebridades para jugar al juego más famoso de la televisión.

Maluma, La Veneno, Karlos Arguiñano, Ana Obregón, La Huesito, Beethoven, Abel Caballero y Winifred Sanderson han sido las estrellas que han visitado el plató de Drag Race España, aunque no han sido las únicas.

Como invitadas especiales, hemos tenido a Las Pilardos, a quienes conocimos en la cuarta temporada del concurso y que han vuelto para revolucionar el Snatch Game.

No te pierdas el maxireto más loco de la temporada y disfruta ya del programa completo en atresplayer.