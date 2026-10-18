La categoría Impresión CYMK deja una pasarela de lo más colorida en la sexta temporada de Drag Race España
Cian, amarillo, magenta y negro han sido los colores utilizados para este runway.
Cian, amarillo, magenta y negro han sido los colores utilizados para este runway.
Esta semana en pasarela la categoría ha sido Look de impresión CMYK, una categoría que ha dejado un runway de lo más colorido en la sexta temporada de Drag Race España.
Los colores han sido cián, amarillo, magenta y negro, una combinación que ha dejado auténticos lookazos que no se lo han puesto nada fácil al jurado.
Descubre quién ha sido la ganadora de este cuarto programa de Drag Race España, ya al completo en atresplayer, y no te pierdas esta pedazo de pasarela.