Disfrútala ya en el sexto programa de la sexta temporada en atresplayer.

Las reinas de Drag Race España han tenido que sacar esta semana en pasarela al macho que llevan dentro, ya que la categoría ha sido… ¡Macha ibérica!

Una categoría que ha alentado a las concursantes a expresar la masculinidad como la han vivido o como se la han querido imponer a lo largo de su vida.

Con relatos más personales o con toques de humor, las reinas han llevado a cabo una de las pasarelas más icónicas de la temporada.

Disfrútala al completo en el sexto programa de Drag Race España, ya disponible en atresplayer.