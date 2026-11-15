Esta semana, la categoría en pasarela ha sido "¡Colorín colorado, este cuento aún no ha acabado!", una runway en la que las reinas han contado con la compañía de algunos miembros de la Fundación Eddy.

Juntas, han contado historias sobre esfuerzo, familia, tradición y sueños cumplidos con unos looks que dejan claro que ya estamos en la recta final del programa y las reinas van a por todas.

No te pierdas la pasarela en el vídeo y disfruta ya del octavo programa de Drag Race España, disponible en atresplayer.