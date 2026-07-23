Una investigación a fondo del crimen cometido por Alfonso Basterra y Rosario Porto en Teo (Galicia), ya en abierto en atresplayer.

Asunta era una niña de 12 años que en el 2013 fue hallada sin vida en una pista forestal del municipio de Teo (Galicia). Un caso que conmocionó a toda España y que, tras años de investigación, se descubrió que fue un crimen cometido por los padres de la menor.

Esto es lo que investiga Lo que la verdad esconde: el caso Asunta, un documental que recopila datos, plantea preguntas y nuevas perspectivas sobre lo que ocurrió aquel día de septiembre.

Se trata de un documental dividido en tres partes en el participan más de 100 entrevistados entre los que se incluyen investigadores, jueces, abogados, testigos y familiares, que han ayudado a conocer más datos del suceso e intentar dar con las claves del acontecimiento.

No te lo pierdas, ya disponible en abierto en atresplayer.

Así fueron las deliberaciones del caso Asunta

Tan solo 4 días y medio después del hallazgo del cuerpo sin vida de Asunta, cinco hombres y cuatro mujeres de un jurado popular declararon por unanimidad que Alfonso Basterra y Rosario Porto eran culpables de la muerte de la menor.

Pero, ¿cómo se llevó a cabo? En el documental Jurado por un día: El caso Asunta, se puede comprobar cómo funciona una de las instituciones más desconocidas, el jurado popular, en uno de los acontecimientos más comentados en nuestro país en su momento.

De esta manera, el espectador puede conocer qué ocurre dentro de la sala de juicio y descubrir cómo se desarrolla todo el proceso de deliberación.

Ya puedes verlo en atresplayer.