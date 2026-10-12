"El cartón se convierte en oro si sabes mirarlo de la forma adecuada": la segunda reina eliminada de Drag Race España visita Tras la carrera
Ana Locking ha conversado con ella sobre su paso por el programa, su drag y otros asuntos.
Ana Locking ha conversado con ella sobre su paso por el programa, su drag y otros asuntos.
Ana Locking ha recibido a Joan Chevalier en Tras la carrera tras su paso por el programa. La reina ha hablado sobre cómo comenzó a hacerse todo ella. "Viene un poco de un origen humilde", ha asegurado.
También nos ha contado un poco más de su estética, sus referentes e incluso ha traído al programa una selección de sus conocidas muñecas Chevalieritas, que, ha contado, estarán muy pronto disponibles como merch.
No te pierdas esta charla con Ana Locking, ya disponible en atresplayer, así como el tercer programa de Drag Race España.