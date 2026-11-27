Carlota y Pelayo eran la pareja de moda del Zurbarán el curso pasado, pero, después de descubrir las mentiras de su novio, la joven rompió con él.

Carlota presumía de novio al inicio del curso pasado tanto en redes sociales como delante de sus compañeros, hasta que descubrió que Pelayo no era tan perfecto como parecía y que la había engañado con Silvia.

Carlota lo dejó, pero, enterarse de que se había quedado embarazada fue un duro golpe para ella. Pelayo reconoció sus errores, intentó apoyarla y le dejó claro que, tomase la decisión que tomase, estaría ahí.

Después de todo lo ocurrido el curso pasado, Carlota afronta el bachillerato con ganas de descubrirse a sí misma y disfrutar de esta nueva etapa. Tendrá nuevos retos, nuevas amistades…. ¡y nuevos pretendientes!

Pelayo será compañero de Asia en EEUU

Pelayo no comenzará el nuevo curso en el Zurbarán, ya que, para sorpresa de Asia, también estará de intercambio en Wilmington. Él también necesitaba un cambio de aires y quiere aprovechar esta oportunidad.

Su historia con Carlota parece completamente cerrada y Pelayo no quiere volver a cometer los mismos errores cuando vuelva a ilusionarse con otra persona. ¿Habrá madurado lo suficiente después de todo lo que ocurrió el curso pasado?

Descubre qué va a ocurrir con esta pareja, a partir del 6 de diciembre en atresplayer. ¡FoQ. La nueva generación regresa con fuerza!