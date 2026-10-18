The Spell Girls y Queertrix lo han dado todo en el escenario de la sexta temporada.

Escribir, cantar y bailar: este ha sido el maxireto de esta semana en Drag Race España. Las reinas han formado dos girl bands y han interpretado en el escenario de la sexta temporada dos temazos escritos y coreografiados por ellas.

Las primeras en subirse al escenario han sido The Spell Girls, el grupo conformado por Vanessa Artiles, Alma DeSoul, Liz Dust, Liak y Coco Luna, que, combinando con sus outfits color blanco, han presentado Vaya cruz.

Posteriormente, Sorny, Kim Miller, Maitetxu Mía, Buba Anorex y Marcus Massalami, llamadas Queertrix, han presentado Por la cara, un temazo muy bailable.

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