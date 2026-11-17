Descubre cómo ver los canales en directo de atresplayer y disfruta del Canal Nostalgia con series míticas como Farmacia de Guardia o Manolo y Benito, entre muchas más.

¿Recuerdas Farmacia de Guardia, Manolo y Benito o Los ladrones van a la oficina? Ahora puedes volver a disfrutar de estas y otras grandes series de la televisión española gracias al Canal Nostalgia de atresplayer.

La plataforma amplía su oferta de televisión en directo con este canal temático, dedicado a recuperar algunas de las ficciones más emblemáticas de Antena 3. Una oportunidad para reencontrarte con personajes inolvidables y recordar las historias que marcaron a varias generaciones.

Cómo ver los canales en directo de atresplayer

atresplayer ofrece diferentes formas de disfrutar de sus series, programas, documentales y otros contenidos de entretenimiento. Además de acceder a un amplio catálogo bajo demanda, también permite seguir en directo los principales canales de televisión de Atresmedia.

Para verlos, solo tienes que acceder a la pestaña Directos de la plataforma. Allí encontrarás las emisiones online de los canales del grupo: Antena 3, laSexta, Neox, Nova, Mega y atreseries.

Una de las ventajas de atresplayer es que puedes incorporarte a una emisión que ya ha comenzado o, cuando la opción esté disponible, volver al inicio del programa para no perderte nada.

Además, desde el apartado Parrilla, situado en la parte inferior, puedes consultar la programación de los diferentes canales y descubrir qué contenidos se están emitiendo en ese momento y cuáles se emitirán a continuación.

Pero la televisión en directo de atresplayer ofrece mucho más. La plataforma también cuenta con canales temáticos que recuperan algunos de los formatos y las producciones más populares de Atresmedia, como el Canal Aquí no hay quién viva o el Canal de El Hormiguero, entre muchos más, además ahora para completar la oferta llega el Canal Nostalgia.

Canal Nostalgia en atresplayer | Atresmedia

Cómo ver el Canal Nostalgia en atresplayer

El Canal Nostalgia se encuentra dentro de los canales en directo temáticos que puedes ver en atresplayer, así que para acceder a él solo tendrás que desplegar la Parrilla de la sección Directos y buscar el canal dentro del espacio de temáticos.

Dentro del Canal Nostalgia podrás ver durante las 24 horas del día, los siete días de la semana y de forma ininterrumpida algunas de las series más emblemáticas de Antena 3, como las recordadas Farmacia de Guardia, Manolo y Benito, Los ladrones van a la oficina o Mis adorables vecinos, entre otras.

Si echas de menos las series de antes o simplemente quieres recordarlas el Canal Nostalgia es para ti. Si quieres recuperar tus capítulos favoritos o descubrir algunas de las ficciones que hicieron historia en Antena 3, el Canal Nostalgia de atresplayer es una oportunidad para volver a disfrutar de la televisión de siempre. ¡Descúbrelo!