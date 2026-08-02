Descubre cómo escuchar Onda Cero, Europa FM y Melodía FM en directo desde atresplayer y conoce todos los canales en vivo disponibles en la plataforma.

atresplayer no solo te permite ver series, programas y canales de televisión en directo. La plataforma también ofrece acceso gratuito a las emisoras de radio del grupo Atresmedia: Onda Cero, Europa FM y Melodía FM. Descubre cómo escucharlas en directo y conoce todas las opciones que ofrecen los canales en vivo de atresplayer.

Qué son los canales en directo de atresplayer

Los canales en directo de atresplayer permiten seguir la programación de televisión y radio en tiempo real, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Además del amplio catálogo de series, programas, documentales y entretenimiento bajo demanda, la plataforma ofrece la posibilidad de seguir la emisión en directo para que puedas disfrutar de tus contenidos favoritos justo cuando se están emitiendo si no tienes acceso a una televisión, pero si a un dispositivo.

Desde la pestaña Directos de atresplayer puedes acceder a la emisión en vivo de los principales canales de televisión de Atresmedia:

Antena 3

laSexta

Neox

Nova

Mega

Además de seguir la emisión en directo, puedes consultar la parrilla de programación y acceder fácilmente a cualquier espacio emitido durante la jornada.

Otra de las ventajas de atresplayer es que la parrilla permite consultar y recuperar la programación emitida durante los últimos siete días, facilitando el acceso a los contenidos recientes.

Cómo escuchar Onda Cero, Europa FM y Melodía FM en atresplayer

Los canales en directo de atresplayer también incluyen las tres emisoras de radio de Atresmedia: Onda Cero, Europa FM, Melodía FM. Escuchar cualquiera de ellas es muy sencillo.

Onda Cero, Europa FM y Melodía FM en atresplayer | Atresmedia

Solo tienes que acceder a la pestaña Directos, abrir la Parrilla y seleccionar la categoría Radios en el menú lateral. Desde ahí podrás elegir la emisora que prefieras y comenzar a escucharla al instante.

Las emisiones de Onda Cero, Europa FM y Melodía FM están disponibles de forma gratuita, las 24 horas del día, los siete días de la semana, para que puedas seguir toda su programación en directo desde cualquier dispositivo compatible con atresplayer.