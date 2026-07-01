Descubre cómo ver Física o Química en directo las 24 horas en atresplayer. Consulta la programación, recupera capítulos y revive la mítica serie del Zurbarán

Si eres de los que nunca se cansan de Física o Química, en atresplayer puedes disfrutar de la serie de una forma diferente. Entre su oferta temática de canales en directo en atresplayer podemos encontrar dos concretamente dirigido a series, Aquí no hay quién viva y Física o Química (Foq) dos series icónicas de Atremedia muy queridas por los fans.

Al igual que con AQNHQV, la plataforma cuenta con un canal en directo dedicado exclusivamente a Física o Química, que emite capítulos de manera ininterrumpida las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Es la opción perfecta tanto para quienes quieren revivir una de las series más emblemáticas de la televisión española como para quienes desean descubrirla por primera vez sin tener que elegir un episodio concreto.

Cómo acceder a los canales en directo de atresplayer

Los canales en directo forman parte de la experiencia de atresplayer. Desde la pestaña Directos puedes acceder a la emisión en vivo de los principales canales del grupo:

Antena 3

laSexta

Neox

Nova

Mega

Junto a ellos, atresplayer también ofrece diferentes canales temáticos dedicados a algunas de las series más populares de su catálogo.

Además de seguir la emisión en directo, la plataforma permite comenzar muchos programas desde el inicio y consultar la parrilla de programación. Incluso puedes recuperar emisiones de los siete días anteriores para ver contenidos que ya se hayan emitido.

Así es el canal de Física o Química en atresplayer

Cabano, Gorka, Paula, Fer, Yoli, Ruth o Julio son algunos de los personajes que convirtieron Física o Química en una de las series juveniles más recordadas de la televisión española.

Ambientada en el instituto Zurbarán, la ficción retrata las historias personales de profesores y alumnos mientras afrontan temas como el amor, la amistad, la identidad, las relaciones familiares o los problemas propios de la adolescencia, abordando cuestiones como las fiestas, las drogas, el sexo o el acoso escolar.

Uno de los grandes atractivos de Física o Química es su reparto. La serie impulsó las carreras de intérpretes que hoy son referentes del panorama audiovisual español, como Úrsula Corberó, Maxi Iglesias, Javier Calvo o Angy Fernández.

Junto a ellos participaron actores ya consolidados como Ana Milán, Marc Clotet o Cecilia Freire, formando uno de los elencos más recordados de la ficción nacional.

Si prefieres elegir el episodio que quieres ver, la serie también está disponible bajo demanda en atresplayer. Pero si lo que buscas es dejarte sorprender por la emisión continua, el canal en directo de Física o Química es una alternativa ideal para volver a engancharte a sus historias a cualquier hora del día.