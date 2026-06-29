Descubre el canal Comedia de atresplayer y disfruta en directo, las 24 horas del día, de series como de humor Allí abajo, Benidorm, Con el culo al aire o Cuerpo de élite, entre muchas otras.

Si te gusta reír y eres fan de las grandes comedias de Atresmedia, el Canal Comedia de atresplayer es para ti. Disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, reúne algunas de las series más divertidas para que puedas disfrutarlas en cualquier momento, sin necesidad de elegir qué ver.

¿Aún no sabes qué son los canales en directo de atresplayer?

Además de su amplio catálogo de series, programas y películas bajo demanda, atresplayer ofrece una selección de canales en directo que emiten contenido de forma ininterrumpida durante las 24 horas del día.

Desde la pestaña Directos puedes acceder, en primer lugar, a la emisión en vivo de los principales canales de Atresmedia: Antena 3, laSexta, Neox, Nova y Mega.

La plataforma también permite comenzar un programa desde el inicio aunque ya haya empezado. Además, desde la opción Parrilla puedes consultar toda la programación de cada canal y recuperar los contenidos emitidos durante los últimos siete días.

Los canales en directo de atresplayer combinan la experiencia de la televisión tradicional con la flexibilidad del streaming. No tienes que decidir qué ver: solo conectarte y disfrutar de una programación continua, especialmente pensada para quienes quieren descubrir nuevas series o volver a ver sus comedias favoritas.

Canal Comedia en directo en atresplayer | Atresmedia

Así es el Canal Comedia en atresplayer: humor sin interrupciones

Si buscas desconectar y echar unas risas, el Canal Comedia de atresplayer emite de forma ininterrumpida algunas de las series de humor más populares de Atresmedia.

Durante las 24 horas del día podrás disfrutar de títulos que han conquistado a los espectadores y que siguen siendo un referente de la comedia española, como: Con el culo al aire, Allí abajo, Benidorm, Los Quién, Fenómenos, Cuerpo de élite o Buscando el norte... y muchas más ficciones que han marcado la historia de la televisión y que ahora puedes volver a ver cuando quieras a través de este canal temático.