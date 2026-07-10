Entre la oferta temática de los canales en directo de atresplayer no te puedes perder el Canal de El club de la comedia, el canal que recopila los monólogos más divertidos de la televisión.

Además de disfrutar de tus series, programas y películas bajo demanda, la plataforma atresplayer también permite acceder a emisiones en directo y a canales temáticos para ver contenido sin interrupciones durante toda la semana.

Uno de los favoritos de los amantes del humor es el canal de El Club de la Comedia, donde puedes disfrutar de algunos de los mejores monólogos de la historia del programa, en cualquier momento del día.

Así son los canales en directo de atresplayer

Desde la pestaña Directos de atresplayer puedes acceder a la emisión en vivo de los principales canales de televisión de Atresmedia:

Antena 3

laSexta

Neox

Nova

Mega

Además de seguir la programación en directo, la plataforma permite volver al inicio de los programas que ya han comenzado para no perderte ningún detalle. Si despliegas la pestaña Parrilla, podrás consultar toda la programación de los canales y acceder fácilmente a los contenidos emitidos hasta una antigüedad de siete días. Junto a los canales principales de la cadena existen los canales temáticos centrados en series como el de Aquí no hay quién viva o programas como el de El Club de la Comedia que te detallamos a continuación.

Qué ver en el canal de El club de la comedia

Si lo que buscas es desconectar, el canal de El Club de la Comedia es una de las mejores opciones disponibles en atresplayer.

Este canal temático reúne una selección continua de los monólogos más divertidos del emblemático programa, con actuaciones que han marcado a varias generaciones de espectadores.

A lo largo de los años, por su escenario han pasado algunos de los humoristas más populares de nuestro país, como Ana Morgade, Eva Hache, Dani Rovira, Leo Harlem, Santiago Segura, Luis Piedrahita, Dani Mateo, David Broncano, Quequé, Miguel Lago, Sara Escudero, Manuel Burque y Agustín Jiménez, entre muchos otros.

Si te apetece pasar un buen rato, reír sin parar o recordar algunos de los monólogos más memorables de la televisión, el canal de El Club de la Comedia en atresplayer está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Puedes acceder a través de la pestaña directos y desplegando la parrilla, haciendo scroll o elegir en el menú de la izquierda programas. ¡No te lo pierdas!