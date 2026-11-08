Las campanadas se adelantan en Drag Race España con el maxireto de improvisación
Ya disponible el séptimo programa en atresplayer.
Ya disponible el séptimo programa en atresplayer.
La Navidad y el cambio de año se han adelantado en esta sexta temporada de Drag Race España, y es que en el maxireto de la semana las reinas han tenido que dar las campanadas en el reto de improvisación.
En primer lugar, las concursantes se han dividido en equipos: Coco Luna, Liak y Maitetxu Mía ha sido el primero en actuar; posteriormente Alma DeSoul y Sorny y, finalmente, Kim Miller y Buba Anorex.
Unos sketches que no han dejado que la espectadora más especial de todas se durmiese: ¡Pupi Poisson!
Descubre el maxireto en el vídeo y disfruta ya del programa completo en atresplayer.