Susana González y Gabriel Soto protagonizan Mi camino es amarte. Descubre la historia de la nueva telenovela que llega a Nova, ya puedes ver los dos primeros capítulos en preestreno en atresplayer.

Muy pronto, Nova estrena Mi camino es amarte, su nueva telenovela mexicana protagonizada por Susana González, Gabriel Soto, Ximena Herrera y Mark Tacher. Pero no tendrás que esperar a su emisión en televisión: los dos primeros capítulos ya están disponibles en preestreno en atresplayer.

La ficción llega a Nova con una historia de amor, familia, secretos y ambición que tiene como protagonistas a Memo Santos (Gabriel Soto) y Daniela Gallardo (Susana González).

Así es Mi camino es amarte

Memo Santos (Gabriel Soto) es un camionero sencillo, trabajador y de origen humilde. Su vida cambia por completo cuando descubre que tiene una hija, Isabella. Decidido a conocerla, emprende la búsqueda de la niña hasta llegar a la casa de la familia que la adoptó.

Allí conoce a Daniela Gallardo (Susana González), una paisajista que adoptó a Isabella. El encuentro con la pequeña despierta en Memo uno de los sentimientos más importantes de su vida: el amor de padre.

Mientras intenta formar parte de la vida de Isabella, Memo comienza también a acercarse a Daniela. Entre ambos surge una conexión que poco a poco se transforma en amor. Sin embargo, las mentiras, los secretos y las ambiciones de quienes les rodean amenazan con poner en peligro la familia que podrían llegar a construir.

Gabriel Soto es Memo Santos en Mi camino es amarte | Atresmedia

Un reparto encabezado por Susana González y Gabriel Soto

Mi camino es amarte cuenta con un amplio elenco encabezado por Susana González, Gabriel Soto, Ximena Herrera y Mark Tacher.

El elenco principal lo completan Alberto Estrella, Leonardo Daniel, Mónika Sánchez, Sergio Reynoso, Sara Corrales, Fabián Robles, Alfredo Gatica, Ara Saldívar, Julián Figueroa y María Prado.

Por su parte, el elenco juvenil está formado por Karla Esquivel, Rodrigo Brand, Diana Haro y Carlos Said, mientras que el elenco infantil cuenta con Camille Mina y André Sebastián.

La telenovela es una historia original de Luis López Aliaga, adaptada por Juan Carlos Alcalá y con la co-adaptación de Rosa Salazar, Julián Aguilar y Rubén Núñez.

La dirección de escena corre a cargo de Alejandro Gamboa e Isaías Gómez May, mientras que la dirección de cámaras está firmada por Ernesto Arreola y Alejandro Frutos.

Ya tienes disponibles los dos primeros capítulos de Mi camino es amarte

Con una historia centrada en el amor, la paternidad y los secretos familiares, Mi camino es amarte es una de las nuevas apuestas de Nova. Ya puedes disfrutar de sus primeros capítulos antes de su estreno en televisión a través de atresplayer.