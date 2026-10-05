Samantha Ballentines recibe en su salón a Denébola Murnau, una de las reinas más icónicas de la edición anterior, dispuesta a demostrar en el Sí lo digo que cuando ella entra en escena cualquier cosa puede pasar.

Nos quedamos en blanco y negro para recibir a una invitada de cine que llega con un look confeccionado especialmente para la ocasión. Denébola Murnau, una reina rara, incomprendida y orgullosamente diferente, se sienta en el sofá de Samantha Ballentines para comentar el segundo episodio de Drag Race España.

La moneda de Sí lo digo está dando mucho juego esta temporada y, en este programa, nos hace descubrir a Óscar, el niño que aún se esconde tras Denébola, y que encontró en Halloween la fecha perfecta para celebrar su cumpleaños, pero sobre todo, para empezar a construir su propio e icónico universo drag.

Para sorpresa de Samantha, Murnau disfruta con el minireto porque, como ella misma cuenta: “Cuando vas hecha un cuadro te lo pasas fenomenal”. Esta semana las reinas han gozado con el reto de costura. Aquí Murnau tiene mucho que comentar: desde cómo construir un personaje hasta qué equipo es el ideal para enfrentarse a este reto.

Samantha empatiza con las reinas y sus conflictos a la hora de formar equipo y elegir temática, pero Murnau lo tiene claro: no negocia, ella no es de equipos. Y Murnau lo demuestra dejando plantada a Samantha en su propio salón. La presentadora no da crédito a lo que sucede en este programa, claramente, sin reglas. Un giro de guion que provoca una auténtica lucha drag. ¿Quién se habrá llevado la victoria?

Pero, como bien dice el dicho, “las que se pelean se desean”, y las bragas de Chloe Vittu han desatado la pasión en el programa. La presentadora ha rescatado esta pieza de culto del Sí lo digo y Denébola, que no ha dudado en ponérselas, ha hecho que nuestra host caiga rendida a sus encantos y a ese culo de Elche “bien apretadito”. ¡Que no se lave ese sofá con ADN Murnau!

Entre tanta pasión desatada, Murnau confiesa su debilidad por una de las reinas, o mejor dicho, por un rey: “Tengo que vestir a Marcus Massalami”. ¡Toma nota Marsupilami!

Este programón ha dejado a Denébola sin peluca y agotada… o muerta, en el backstage. Samantha ni lo sabe ni le preocupa. Tenemos cámaras que lo demuestran...

Descúbrelo todo en el Sí lo digo, la ruview más canalla, divertida y travesti del mundo. ¡Corre a verlo! Ya está disponible en atresplayer.