Aprovecha el Black Friday de atresplayer y consigue el PLAN Premium a mitad de precio: solo 2,99€ al mes durante los dos primeros meses. Promoción disponible del 23 al 30 de noviembre de 2026.

¡El Black Friday llega a atresplayer con una oferta especial! Si todavía no tienes una suscripción Premium, ahora puedes conseguirla con un 50% de descuento durante los dos primeros meses. Por tiempo limitado, disfruta de todo el catálogo de atresplayer desde solo 2,99€ al mes, frente a los 5,99 € habituales.

La promoción estará disponible del 23 al 30 de noviembre de 2026, así que es el momento de aprovecharla si quieres descubrir sus series originales, programas, estrenos y preestrenos exclusivos a mitad de precio.

Oferta Black Friday de atresplayer: Premium por 2,99 € al mes

Con motivo del Black Friday, atresplayer ha lanzado una promoción para quienes quieran suscribirse a su PLAN Premium con anuncios con un importante descuento.

Durante los dos primeros meses, podrás disfrutar de la suscripción por 2,99€ al mes en lugar de los 5,99€ habituales. Esto supone un ahorro del 50% en cada mensualidad promocional. La oferta para conseguir el PLAN Premium con anuncios solo estará disponible del 23 al 30 de noviembre y estará vigente ese precio durante dos meses. Una vez finalizados los dos meses de descuento, la suscripción se renovará automáticamente al precio habitual, salvo que decidas cancelarla.

Series, programas y estrenos que puedes ver en atresplayer

La oferta de Black Friday es una oportunidad para descubrir el catálogo de atresplayer y disfrutar de algunas de sus producciones más destacadas.

Entre los títulos que puedes encontrar en la plataforma están series como A la deriva o formatos como Timadores, además de programas y formatos originales exclusivos como Drag Race España, La Nena, 33 días o Ágata y Lola.

También podrás acceder a preestrenos de ficciones como El Secreto o Sueños de Libertad con la posibilidad de adelantarte a su emisión televisiva y descubrir nuevos episodios antes que el resto de espectadores.

Un catálogo muy completo lleno de contenidos de ficción, el mejor entretenimiento y actualidad para disfrutar durante todo el año.

Qué incluye el PLAN Premium de atresplayer

La promoción del Black Friday está asociada al PLAN Premium con anuncios. Esta modalidad permite acceder al catálogo de atresplayer en calidad HD (1080p), aunque incluye cortes publicitarios durante la reproducción de los contenidos.

Entre sus principales ventajas destacan:

Acceso al catálogo de atresplayer.

Contenidos en calidad HD (1080p).

Series y producciones originales.

Preestrenos exclusivos.

Programas y contenidos de entretenimiento.

Si prefieres disfrutar de los contenidos sin interrupciones publicitarias, también puedes optar por las modalidades Premium superiores.

PLAN Premium sin anuncios: más ventajas para disfrutar de atresplayer

Si buscas una experiencia sin cortes publicitarios, atresplayer dispone de un PLAN Premium sin anuncios.

Esta modalidad permite disfrutar del catálogo sin interrupciones publicitarias e incorpora ventajas adicionales, como contenidos seleccionados en calidad 4K y la posibilidad de descargar determinados contenidos para verlos sin conexión.

Su precio es de 7,99€ al mes o 79,99€ al año. Si eliges la suscripción anual, tendrás dos meses de ahorro.

PLAN Premium Familiar: hasta cuatro perfiles diferentes

Si necesitas más perfiles también puedes optar al PLAN Premium familiar que por 9,99 euros al mes o 99,99 euros al año, podrás acceder hasta cuatro perfiles distintos. Descubre aquí qué tipos de planes ofrece atresplayer y disfruta de miles de horas de contenido audiovisual.

¡Aprovecha el Black Friday de atresplayer y descubre todo lo que puedes ver en su catálogo por la mitad de precio!